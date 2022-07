Trauer um Lotte Ingrisch auch in ihrer Waldviertler Wahlheimat

Werbung

Über Jahrzehnte hat sich die bekannte Schriftstellerin Lotte Ingrisch mit dem Thema „Tod“ auseinandergesetzt und darüber geschrieben, um, wie sie in einem NÖN-Interview betonte, „den Leuten die Angst davor zu nehmen“. Am 25. Juli starb die Wahl-Weitraerin – fünf Tage nach ihrem 92. Geburtstag.

Mit ihrem Gatten, dem Komponisten Gottfried von Einem, lebte Lotte Ingrisch 25 Jahre lang in einem alten Holzfällerhäusl in Rindlberg in der Gemeinde Bad Großpertholz, mit einigen Ziegen und Schafen. „Das Waldviertel ist mir unendlich ans Herz gewachsen“, meinte die Schriftstellerin, deren Vater aus dem Waldviertel abstammte und ein Gasthaus in der Ortschaft Abbrand, einen Kilometer hinter der heutigen tschechischen Grenze, geführt hatte. Ingrisch ist auch in Zwettl in die Klosterschule der Franziskanerinnen gegangen. Dieses habe sie aber verlassen müssen. „Weil ich nicht zur Kommunion gehen wollte“, erklärte sie gegenüber der NÖN.

Seit 2008 lebte Ingrisch während der Sommermonate in einem Haus in der Nähe des Weitraer Kirchenplatzes und war in ihrem geliebten Nebenwohnsitz immer wieder präsent, besuchte Lesungen, Konzerte und Theateraufführungen. „Wir sind sehr stolz darauf gewesen, dass eine so außergewöhnliche Schriftstellerin bei uns in Weitra gelebt hat. Sie war immer wieder bei Kulturveranstaltungen anzutreffen. Mit ihrer herzlichen Art wurde jede Begegnung zu einem besonderen Erlebnis“, meint Bürgermeister Patrick Layr zum Ableben von Lotte Ingrisch.

„Außergewöhnliche Integrationsfigur“

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeigt sich betroffen, das Land trauere um „eine außergewöhnliche Integrationsfigur der österreichischen Musik- und Kulturszene. Lotte Ingrisch war eine Persönlichkeit mit großem künstlerischen Schaffensdrang, die die österreichische Kulturlandschaft maßgeblich geprägt hat. Ihr Interesse für die Menschen und ihre Auseinandersetzung mit den unterschiedlichsten Wissenschaften flossen stets in ihre kreative Arbeit ein“, sagt sie über Ingrisch, die zur Wahlheimat eine besondere Beziehung gehabt habe: Sie habe das Land NÖ im Herzgen getragen, „gemeinsam mit ihrem Gatten hat sie hier eine Heimat gefunden“.

Die im Jahr 1930 als Charlotte Gruber geborene Lotte Ingrisch war mit zahlreichen Romanen, Komödien, Zauberpossen, Hörspielen, Fernsehspielen, Libretti und Sachbüchern erfolgreich. Von 1966 bis zu dessen Tod 1996 war sie mit Gottfried von Einem verheiratet. Neben der Wohnung in der Hofburg lebten die beiden viele Jahre in Rindlberg, aber auch in Weikertschlag (Bezirk Waidhofen) oder in Oberdürnbach (Gemeinde Maissau). Mit ihrem Libretto zu Einems Mysterienoper „Jesu Hochzeit“ löste sie einen Theaterskandal aus.

Nach dem Tod ihres Mannes schenkte sie ihr Haus in Oberdürnbach als „Gottfried von Einem-Museum“ der Gemeinde Maissau. 2002 erhielt die Schriftstellerin das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse, vier Jahre später das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland NÖ. Manfred Schmid, der Präsident der Internationalen Gottfried von Einem und Lotte Ingrisch Gesellschaft, teilte gegenüber der Austria Presse Agentur (APA) mit, dass Lotte Ingrisch in Folge eines Sturzes im Klinikum Donaustadt verstorben sei.

