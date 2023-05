Rotary-Club bat zum Charity-Golfturnier am Hausschachenteich

Dank sprach Meyer den zahlreichen Sponsoren der Veranstaltung aus, darunter viele Firmen aus der Umgebung. Hauptsponsor war Raiffeisen Immobilien Österreich, Geschäftsführer Peter Weinberger ist gebürtiger Weitraer, Rotary-Club-Weitra-Mitglied und nahm selbst am Turnier teil. Meyer bedankte sich auch beim Golfclub Weitra für die vorbildliche Organisation des Turniers, beim „Hausschachen-Hausherren“ Gerhard Seidl und den vielen Helfern, die zum guten Gelingen der Veranstaltung beitrugen. Die Siegerehrung nahmen Franz Zierl und Johann Pollak vor - das Turnierergebnis beim 2er Texas Scramble: Brutto Gesamt siegten Roswitha Prinz und Stefan Christian Schütter, bei Netto Gesamt konnten Gottfried und Sebastian Strondl den 1. Platz erringen.



Michael Meyer erwähnte in seiner Ansprache auch, dass es den Club in Weitra seit zwölf Jahren gibt und er 32 Mitglieder zählt. Seit diesem Charity-Wochenende kann sich der Club über zwei neue Mitglieder freuen. Robert Hochstöger, Notar in Weitra, und Christoph Schlinke wurden „gepinnt“, sprich als Mitglieder gewonnen und aufgenommen. Der Erlös der Charity-Veranstaltung - neben dem Golfturnier gab es auch eine Tombola mit 45 Preisen - wird vom Rotary-Club Weitra für karitative Zwecke verwendet, der Club hilft immer wieder und hauptsächlich Bedürftigen bei Notfällen in der Region, unterstützt aber auch Schulaktionen und mehr.

