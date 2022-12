Mit großer Freude führt Susanne Winkler jährlich viele standesamtliche Trauungen im Rathaus oder an besonderen Orten in Weitra durch – heuer hat sie es bisher auf 65 Hochzeiten gebracht. „Es ist jedes Mal wieder ein besonderes Erlebnis und es ist einfach schön, in die glücklichen Gesichter der Frischvermählten zu blicken“, erklärt die Standesbeamtin.

Für dieses Engagement sprach die Gemeindeführung neben den Glückwünschen auch ein großes „Dankeschön“ aus.

