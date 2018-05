Der Lions-Club-Waldviertel organisiert für den 9. Juni (ab 19 Uhr) wieder ein Benefizkonzert mit der Militärmusik Niederösterreich im Arkadenhof auf Schloss Weitra. Für die Militärmusik NÖ ist es bereits das vierte Konzert auf Schloss Weitra – zuletzt wurden die Soldaten im Juni 2015 mit Wehmut verabschiedet, stand doch die Auflösung der Kapelle bevor. Jetzt ist sie wieder vollzählig und wird für ein eindrucksvolles Konzert sorgen.

Den Erlös dieser Veranstaltung spendet der Lions-Club-Waldviertel an „Tut-gut“ von Stephanie Fürstenberg für Familien mit schwerkranken Kindern in der Region sowie an die Familie Kolm aus St. Wolfgang.

"Das schaffe ich ohne Hilfe nicht mehr"

In der Familie Kolm hat das Schicksal mehrfach und ziemlich hart zugeschlagen. Johann Kolm (65) erlitt 2015 einen Schlaganfall. Im Jänner 2017 mussten ihm nach einem akuten Arterienverschluss beide Beine amputiert werden. Sohn Johann jun. (er wird im August 39 Jahre alt) befindet sich nach einem Herzinfarkt, den er im August 2016 während der Arbeit in Zwettl erlitten hat und der mit zwei Herz-Kreislauf-Stillständen einherging, im Wachkoma.

Gattin und Mutter Christine Kolm, die in der Vorwoche ihren 60er feierte, übernahm die Pflege und Betreuung der beiden Männer. Unterstützung bekommt sie vom Hilfswerk. Die Mitarbeiter kommen täglich zu Johann Kolm und drei Mal in der Woche zu Sohn Johann jun.

Das Geld vom Lions-Club möchte Christine Kolm für einen „Patientenlifter“ verwenden. „Damit kann ich meinen Gatten und auch meinen Sohn ohne Hilfe und Kraftanstrengung in die Rollstühle heben. Das schaffe ich ohne Hilfe nicht mehr“, freut sie sich. Sie schöpft vor allem durch ihre fünf Kinder und ihre vier Enkelkinder Kraft für die psychischen und physischen Herausforderungen.

Geld macht das Leben für Familie leichter

Belastungen kommen nicht nur durch Krankheiten der beiden Männer: Vor drei Wochen gab es im Haus einen Wasserrohrbruch. Kaum war dieser behoben, ging die Heizung kaputt. Die Reparatur wird an die 7.000 Euro kosten. Geld, das Kolm nicht leicht aufbringen kann.

„Es gibt aber auch schöne Momente“, sagt sie: Ihr Sohn kann im Rollstuhl sitzen und erkennt die Stimme seiner Mutter, obwohl Ärzte das für unmöglich gehalten hatten. Er genieße die Aufenthalte im Freien, die es dank des Patientenlifters künftig öfter geben werde.

Auch ihrem Arbeitgeber, dem Moorheilbad Harbach, ist sie zu Dank verpflichtet. Bis Februar wurden ihr Pflege- und Hospizkarenz gewährt. „Das ist nicht selbstverständlich“, zeigt Kolm auf, die mit Juni ihre Pension antreten kann. „Das beruhigt einigermaßen, aber bei meinem Gatten fallen dadurch die Ausgleichszulage und die Befreiung für die Rezeptgebühren weg.“