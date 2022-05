Schritt in Selbständigkeit: Neuer Raum für Musik als Therapie

Werbung

Musik sei ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Es erlaube ihr „mit anderen Menschen in musikalische Welten einzutauchen“, sagt Sigrid Machowetz. Die Weitraerin richtete einen Musik- und Therapieraum ein und wagt den Schritt in die Selbständigkeit. Als studierte Musiktherapeutin und -pädagogin hat sie viele Jahre in Institutionen gearbeitet, nun will sie Musiktherapie für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Bergzeile anbieten.

„Die Musiktherapie ist eine wissenschaftlich-künstlerisch-kreative Methode, um psychische und seelische Leidenszustände zu mindern und Entwicklungsprozesse anzuregen“, erklärt Machowetz. Die Musik diene als Ausdrucks- und Kommunikationsmedium, zur Unterstützung bei emotionalen Herausforderungen oder als Entwicklungsförderung: „Eingesetzt wird die Musiktherapie in vielen Bereichen, auch dort, wo der sprachliche Zugang zu Menschen erschwert ist.“ Darunter fallen etwa neurologische und geriatrische Erkrankungen und belastende Lebenssituationen genauso wie Autismus und Behinderungen. „Musiktherapie wirkt sich positiv auf die Psyche aus und trägt zur persönlichen Weiterentwicklung bei“, ist sie überzeugt.

Am 21. Mai will sie die Eröffnung feiern und gemeinsam mit Claudia Volf einige Hochzeitslieder präsentieren. Als Pädagogin bietet Sigrid Machowetz auch Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Sie unterrichtet Klavier und Blockflöte, organisiert Sommer-Musik-Workshops und begleitet besondere Anlässe musikalisch.

