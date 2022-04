Soldat aus Berufung: Wolfgang Anderl wurde verabschiedet

Betriebsstaffelkommandant Wolfgang Anderl kam vor 43,5 Jahren als Rekrut in die Kuenringer-Kaserne — nun wurde er hier feierlich in die Pension verabschiedet.

Anderl absolvierte seine Militärsausbildung in Weitra, verpflichtete sich auf Zeit und trat schließlich in den Beamtenstand über. Er ließ sich zum Fahrschullehrer in allen Klassen und auch als Panzerfahrer ausbilden und wurde Ausbildner auf den verschiedensten Fahrzeugen. In der Betriebsstaffel lernte er viele weitere militärische Tätigkeiten kennen und wurde später deren Kommandant.

„Hier habe ich den heutigen Kasernenkommandanten Reinhard Bachner nicht nur dienstlich, sondern auch als Freund kennengelernt“, berichtete Anderl in seiner Abschiedsrede. Dem mit Leib und Seele dienenden Soldaten fällt es schwer, seinen Arbeitsplatz abzugeben. Es steht jedoch mit Peter Kaineder ein würdiger Nachfolger bereit, ihm übergab Anderl bei der Feier zu seiner Pensionierung offiziell die Kanzleischlüssel.

Kasernenkommandant Reinhard Bachner würdigte nicht nur die militärische Loyalität, Kameradschaft und Ehrlichkeit des Ruhestandsanwärters Wolfgang Anderl, sondern auch sein vielfältiges privates Engagement in der Gemeinde und bei der Feuerwehr. Bachner verriet, dass Anderl der erste Berufssoldat seiner Familie sei, in der Familienchronik Anderl gebe es seit 1738 keine Vermerke über einen weiteren Berufssoldaten. Der Geschenkübergabe folgten weitere Abschiedsreden von Kameraden, Vorgesetzten und Ehrengästen, im Anschluss der inoffizielle Teil der Verabschiedung.

