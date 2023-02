Was wurde aus dem langjährigen Direktor?

Die 5 ist für den Weitraer Karlheinz Layr eine besondere Zahl. Er hat nämlich fünf Kinder und Schwiegerkinder sowie fünf Enkelkinder. „Diese sind ein wahres Geschenk, das ich wirklich dankbar angenommen habe“, sagt der Pädagoge, der 1971 als Lehrer in Wien begonnen hat. „Zehn Jahre habe ich hier schwerstbehinderte Kinder betreut“, blickt Layr zurück. In diesen Jahren begann er auch mit dem Studium der Pädagogik (einschließlich Politikwissenschaft und Philosophie). Dieses schloss er im Vorjahr mit dem Bachelor of Arts ab.

Nach 1981 führte ihn sein beruflicher Weg ins Waldviertel. 30 Jahre war er als Direktor der Volksschule in St. Martin tätig und ging 2015 in Pension. Seither ist er mit Gattin Maria mehrmals in der Woche für die Betreuung der Enkel zuständig. „Das ist eine wunderschöne und auch fordernde Aufgabe, man will ja nur das Beste für den Nachwuchs.“ Eine weitere Leidenschaft ist der große Garten mit vielen Obstbäumen und Gemüsebeeten. „Heuer haben wir eine große Menge an Apfelsaft gemacht“, lacht der Pensionist, der auch gerne durch das Gabrielental walkt.

