Stadt investiert über 1 Mio. Euro: Heizanlage sorgt bald für Wärme

Eine Baustelle wird fertig, die nächste geht schon in Planung: Während der Ausbau des Kindergartens Kalvarienberg samt Sanierung in die Zielgerade biegt – offiziell eröffnet wird er am 18. November – plant die Stadtgemeinde ein neues Heizwerk.

Vor allem die Beheizung der Volksschule stelle die Gemeinde wegen des hohen Energiebedarfes seit längerer Zeit vor Herausforderungen, erklärt Bürgermeister Patrick Layr: „Es gibt schon seit mehreren Jahren Überlegungen, wie das in den Griff zu bekommen ist.“ Vorige Woche trafen die Mandatare im Gemeinderat nun einstimmig einen Grundsatzbeschluss zum Bau eines Heizwerkes bei der Volksschule. Die Generalplanungsleistungen um 85.000 Euro wurden im Zuge dessen gleich an KPP vergeben, die Vergabe weiterer nötiger Aufträge soll noch heuer folgen.

Mittelfristiges Projekt wird nun doch vorgezogen

Mit rund 250.000 kWh sei die Volksschule das Gebäude mit dem größten Wärmebedarf in Weitra – der derzeit noch über eine Gasheizung gedeckt wird. Layr: „Wir gehen derzeit davon aus, dass die Kosten für die Beheizung der Gemeindegebäude mit Gas um das Drei- bis Fünffache steigen. Die Umsetzung für die Volksschule war ursprünglich mittelfristig angedacht, die enorme Erhöhung der Gaspreise macht jedoch ein sofortiges Handeln notwendig.“ Eine Studie aus dem Vorjahr habe ergeben, dass eine mit Hackgut betriebene Heizanlage die langfristig wirtschaftlichste Lösung sei.

Als Standort wurde der Parkplatz der Volksschule in Richtung Kalvarienberg gewählt, über ein Nahwärmenetz sollen in einem ersten Schritt Volksschule und Kindergarten Kalvarienberg versorgt werden. In der Planung berücksichtigt werden soll auch schon eine Anschluss-Erweiterung für andere kommunale Gebäude. Bestenfalls könne die Heizanlage im Herbst 2023 in Betrieb gehen, erklärte Patrick Layr im Gemeinderat. Die Kosten liegen laut derzeitigen Schätzungen bei rund einer Million – wobei die Stadtgemeinde davon ausgeht, entsprechende Förderungen lukrieren zu können. „Ja, es ist trotzdem noch eine gewaltige Investition für uns“, betonte der Bürgermeister.

Wertschöpfung soll in der Region bleiben

Betrieben werden soll die Heizanlage von der Gemeinde, das Hackgut von den gemeindeeigenen Wäldern und den Landwirten aus der Gemeinde kommen. „Wir wollen dadurch auch die Wertschöpfung in der Region behalten“, sagt der zuständige Stadtrat Franz Haumer. Die meisten kommunalen Gebäude werden aktuell noch mit Gas beheizt. Eine sukzessive Umstellung auf Alternativen wäre nach dem Bau des Heizwerkes als erster Schritt angedacht.

Interkommunale Wirtschaftskooperation

Neben der neuen Heizanlage beschäftigten sich die Gemeinderäte noch mit einem Grundsatzbeschluss zu einer interkommunalen Wirtschaftskooperation im Lainsitztal. „Nicht jede Gemeinde verfügt über ein Betriebsgebiet. Jene in Großschönau, St. Martin und Weitra sollen künftig gemeinsam beworben und Gewinne in der Kleinregion aufgeteilt werden“, sagte Layr als deren Obmann. 2023 sollen die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden.

