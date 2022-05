Stadtkapelle: Premiere am Taktstock für Teubl und Huttmann

Werbung

Dazwischen lagen ein abwechslungsreiches Programm und einige Premieren: Die Stadtkapelle und das Jugendorchester Weitra um Obmann Karl Stütz und Kapellmeisterin Martina Bauer haben am Freitag zum Frühjahrskonzert geladen.

Am Programm standen einander der spanische Paso doble „Consuelo Ciscar“ und ein 80er Jahre-Medley genauso gegenüber wie das anspruchsvolle Konzertstück „Hindenburg“ und ein Best-of der Hits von Wolfgang Ambros. Unterschiedlicher hätten die Stücke kaum sein können – und trotzdem sorgte genau diese Vielfalt für ein gelungenes Konzert. Vielfalt gab es auch am Dirigentenpult. Hauptakteurin war dort zwar Kapellmeisterin Martina Bauer, das Jugendorchester wurde aber auch für ein Stück von Julia Bauer dirigiert. Im großen Orchester hatten Christian Huttmann und Theresa Teubl ihre Premiere am Taktstock. Beide waren Teil der Militärmusik NÖ, beide absolvieren ihre Kapellmeister-Ausbildung in der Musikschule Waldviertel-Mitte. Zwei Jahre der Ausbildung liegen bereits hinter ihnen. Bei beiden war der Einsatz als Dirigent gelungen.

Platz für ein Solostück blieb auch: Clara Floh und Beatrice Mörzinger überzeugten auf der Querflöte in „Flötenzauber“.

