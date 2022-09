Start in neuer Siedlung: Häuslbauer werden aktiv

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Nach den umfangreichen Vorarbeiten in der Siedlung Reinprechtsfeld startet jetzt die Errichtung erster Eigenheime. „Barbara Bauer und Lukas Faltin mit ihrer Tochter Emma sind die ersten Hausbauer“, berichtet Bürgermeister Patrick Layr (ÖVP).

Die Jungfamilie stammt aus Weitra bzw. dem Waldviertel und hat sich nach einer Zeit der Ausbildung bzw. Arbeit in Wien jetzt für den Lebensmittelpunkt in Weitra entschieden. Sie errichtet ein Einfamilienhaus in Holzriegelbauweise. Bei der Überreichung eines „Bau-Paketes“ wünschten Bürgermeister Layr und Bauamtsleiter Andreas Miedler einen guten Baufortschritt sowie eine unfallfreie Baustelle.

Das „Bau-Paket“, das Hausbauer auf Wunsch erhalten, besteht aus einem Spaten, einem Gutschein für eine Jause und einer Kiste Weitra Bräu – drei Sachen, die auf keiner Baustelle in der Braustadt fehlen sollten. Das Bauamt der Stadtgemeinde Weitra steht Bauwerbern vom Grundankauf über die Einreichung bis zum Abschluss des Bauvorhabens als Servicestelle zur Seite.

Am Reinprechtsfeld sind sechs von zehn Bauplätzen verkauft bzw. im Ankaufsverfahren. Die Siedlung wurde mit Infrastruktur nach modernstem Standard, wie Glasfaser-Anschlüsse und Regenwasserretention, errichtet. Mit Anfang September geht zudem die neue Bushaltestelle „Weitra Böhmstraße“ in Betrieb. „Weitra hat leider seit Jahren eine negative Bevölkerungsentwicklung, wir spüren aber eine große Nachfrage von Familien für unsere Gemeinde. Mit verschiedenen Angeboten, etwa Bauplätzen, wollen wir Wohnraum anbieten“, so Layr.

