Tauchmann organisiert Gedenkveranstaltung: „Schluss mit dem Hass“

In Weitra findet eine Gedenkveranstaltung für Ärztin Lisa-Maria Kellermayr aus Oberösterreich statt, die wegen Morddrohungen aus der Impfgegner-Szene ihre Praxis geschlossen hat und dort schließlich tot gefunden wurde. Die Weitraer Ärztin Karoline Tauchmann ruft am 3. August um 20 Uhr unterm Motto „Yes we care – Schluss mit dem Hass“ zum Gedenken in Stille an die Kollegin, die laut Staatsanwaltschaft Suizid begangen hat, am Rathausplatz auf.

„Ich möchte generell ein Zeichen gegen den Hass und für den Zusammenhalt setzen“, sagt Tauchmann. Traurig sei es allemal, dass Hass und Verfolgung im Netz zu derart tragischen Folgen führe. „Das muss nicht sein, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, man muss auch andere Meinungen akzeptieren.“ Die Aggression in manchen Postings sei ein Wahnsinn und mache sie traurig. „Dass eine Kollegin dadurch nur diesen tragischen Ausweg gesehen hat, ist schlimm. Mir geht es aber nicht nur um diese Ärztin, sondern um das Miteinander.“ Sie selbst hat es nur einmal mit einer Falschmeldung in Sachen Covid-Impfung zu tun gehabt. „Diesem Facebook-Nutzer wurde schnell entgegengewirkt.“

Am 3. August soll zum Nachdenken angeregt werden. „Niemand macht aktuell eine leichte Zeit durch, aber gemeinsam, mit einem Lächeln und guten Ton wird es einfacher“, sagt Tauchmann. Sie lädt alle, die ein Zeichen gegen Hass setzen wollen, ein. Über Bezirksärztevertreter Christoph Preißl wurden alle Ärzte im Bezirk von dieser Aktion informiert.

