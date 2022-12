Tierischer Einsatz am Christtag .

Zu einem tierischen Einsatz wurde die Feuerwehr Langfeld in der Gemeinde Weitra am Nachmittag des 25. Dezember gerufen: Ein Reh war laut Einsatzbericht der Floriani bei Schützenberg in einen Wehr gestürzt, konnte sich nicht mehr eigenständig aus dieser misslichen Lage befreien.