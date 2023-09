Tradition in Handarbeit: Den Zwirnknopf immer hoch halten

Als „letzte Zwirnknopfmacherin Österreichs“ ging sie schon vor über zehn Jahren in die Archive unterschiedlicher Medien ein. Dass sie schon lange nicht mehr maschinell produziert, ist eine der ersten Anmerkungen, die Maria Fiedler erzählt. Genau genommen sind es zwölf Jahre. Seither gibt es ihre Zwirnknöpfe „nur“ mehr aus Handarbeit. Einst vor allem als Verschluss für Bettwäsche benutzt, sind die Knöpfe heute vor allem eines: Dekoration.

Sie geben eine hübsche Brosche, einen Hingucker in einem Blumenstrauß oder ein nettes kleines Detail auf einem Polster ab. Obwohl schon seit 2011 nicht mehr maschinell produziert wird, liefern Maria Fiedler, ihre Schwiegertochter und eine Bekannte noch immer Nachschub. Die Zwirnknöpfe wurden größer, bunter und vielfältiger. Die NÖN besuchte Fiedlers einstige Knopffabrik in Weitra.



Über die Maschinen zur Knopferzeugung gekommen

Fein geordnet liegt eine aktuelle Auswahl an Knöpfen dort, wo einst die Tische mit den Produktionsmaschinen standen. Fast so wie wertvollen Schmuck präsentiert Maria Fiedler die Zwirnknöpfe – ab und zu kommen Besucher vorbei, manchmal auch Schulklassen. Ende der 1970er Jahre hat sie die Zwirnknopferzeugung übernommen. Nicht von den Eltern und auch nicht durch Heirat. Ihr Gatte und ihr Schwiegervater hatten, wie sie erzählt, als Schlosser immer wieder mit den Maschinen zu tun. Irgendwie hatte es sich dann angeboten, dass Familie Fiedler den Betrieb weiterführt. „Mein Mann hat die Maschinen selbst gebaut, meistens über den Winter. Jedes Jahr kam eine neue dazu“, sagt Maria Fiedler. Manche der Maschinen stehen nach wie vor in der einstigen Produktion, der Raum ist wohlgemerkt kaum größer als ein geräumiges Schlafzimmer.

Maria Fiedler, Anfang 70, kam von ihrer Ausbildung her aus dem kaufmännischen Bereich. Wie man einen Zwirnknopf macht, musste sie selbst erst lernen. „Unsere Mitarbeiterinnen waren alle angelernt“, sagt sie. Was es für den Job brauchte? Vor allem Schnelligkeit. Zwei Maschinen stehen zu Vorzeigezwecken einsatzbereit im Raum. Ähnlich einer Nähmaschine, werden kleine Aluminiumringe im ersten Schritt bei der Maschine eingespannt, das Garn maschinell rundherumgewickelt und im nächsten Schritt wird es auf der zweiten Maschine vernäht. Auf 1.000 Stück in der Stunde hatte eine Arbeiterin zu kommen. Was darunter war, lohnte sich nicht.

Vor allem Frauen ein Einkommen ermöglicht

Die Blütezeit erlebte Fiedlers Zwirnknopferzeugung zwischen 1980 und 1990. „Danach kam die Ostöffnung, das ruinierte unsere Preise“, denkt sie nach. In der besonders guten Zeit fanden hier 18 Mitarbeiterinnen einen Job, später gingen sie nach und nach in Pension. Damit verkleinerte sich auch der Betrieb kontinuierlich. Nach den Gründen für das Ende braucht man nicht zu fragen, es kann sich irgendwann nicht mehr gelohnt haben. Eine Familie hätte man, so Fiedler, als Inhaber mit der Knopferzeugung ohnehin nicht erhalten können – sie ergänzte sich im Falle Fiedler mit einer von Gatten Robert geführten Schlosserei und Kfz-Technik.

Trotzdem leistete die Zwirnknopfproduktion einen wesentlichen Beitrag dafür, dass andere Familien ein zusätzliches Einkommen hatten: Gerade für Frauen habe sich die Arbeit halbtags damals gut mit der Kinderbetreuung verbinden lassen. Maria Fiedler nimmt einen Alu-Ring, spannt ihn bei der Maschine ein, lässt den Zwirn herumlaufen, abtrennen, Zwirnrest verstecken, fertig. Der nächste Alu-Ring. Selten wird einem so bewusst, worin die Schwierigkeit scheinbar einfacher Tätigkeit liegt.

Die Idee eines Museums?

Vorräte aus der Zeit der maschinellen Produktion sind noch immer vorhanden, Maria Fiedler bietet sie neben den kleinen handgefertigten Kunstwerken an. Etwa eine halbe Stunde braucht sie, um eines davon fertigzustellen. Schon nach dem Einstellen der Maschinenknöpfe dachte sie daran, ein Museum für „ihre“ Knöpfe einzurichten. Die Idee gebe es noch, aber ihrem Wunsch, die Zwirnknopferzeugung als einen Teil Textilgeschichte in Erinnerung zu behalten, kommt Fiedler auch ohne Museum ganz gut nach. Das Handwerk dürfe nicht in Vergessenheit geraten.

Manchmal macht Maria Fiedler auch selbst einige Wochen Pause von ihrem Hobby, der Zwirnknopferzeugung. Andernfalls ist es für sie hauptsächlich eine Abendbeschäftigung. „Das wird mir nie langweilig“, schmunzelt sie. Nicht ohne Grund gilt sie als die Letzte ihres Fachs.