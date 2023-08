Uhrmacher Meyer zog um: Edles neues Ambiente für edle Uhren eröffnet

Meyers neuer Schauraum und auch die Werkstatt wurde von den vielen Eröffnungsgästen mit einem „Wow“ betreten. „Es ist ein exquisites Ambiente für die exquisiten Uhren“, meinte etwa Bundesratsvizepräsidentin Margit Göll. Vizebürgermeisterin Petra Zimmermann-Moser gratulierte ebenso wie die Stadträte Joachim Fischer und Wolfgang Walter zur gelungenen neuen Location in einem altehrwürdigen Haus, bei dem beim Umbau fast kein Stein am anderen geblieben ist (die NÖN berichtete).

Am bisherigen Standort in der Kirchengasse konnte der Uhrmachermeister nur seine Uhren repräsentieren, hergestellt hat er sie in seiner Werkstatt zu Hause. „Ich habe hier alles selbst geplant und es ist auch so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe“, zeigte sich der Uhrmachermeister erfreut. Er konnte auch gleich seine neueste Uhrenlinie „Greenhunter“ vorstellen.

Auch schon Uhren für Promis angefertigt

„Dabei handelt es sich um eine klassische Fliegeruhr“, erklärte der Fachmann, der auch von seiner früheren Arbeit bei einer renommierte Uhrenmanufaktur in der Schweiz aus dem Nähkästchen plauderte. Dass er Uhren für Promis wie Thomas Gottschalk, Iris Berben oder Sean Connery geschaffen hat, verblüffte so manchen Gast.

„Wir können uns wirklich glücklich schätzen, lauter feine Geschäfte hier in Weitra zu haben. Jetzt gibt es wieder ein neues“, meinte Vizebürgermeisterin Zimmermann-Moser, die Michael A. Meyer einen Kalender für seine nächsten Termine und seiner Gattin Regina Blumen als Willkommensgeschenk überreicht hat. Dass der neue Meyer-Uhren-Standort auch von außen einladend wirkt, konnte der Inhaber bestätigen: „Schon während der Übersiedelung schauten immer wieder Interessierte bei mir herein. Das freut mich natürlich.“