Umbau geht ins Finale; „Maisi“ startet mit Bauernladen

Im Vorjahr hat Elfi Maisetschläger das Areal rund um ihr vor 30 Jahren eröffnetes Trachten-Outlet in der Gmünder Straße in Weitra gekauft, im Frühjahr 2022 ein großes Renovierungs- und Ausbauprojekt gestartet. Wenn nun am 22. November – rechtzeitig vorm Weitraer Advent – neben 30 Jahren Trachtenmode Maisetschläger auch der Neustart im runderneuerten Outlet gefeiert wird, dann will „Maisi“ aus einem weiteren Grund das Glas heben: In einem etwa 30 m² Anbau beim Haupteingang startet sie mit einem Waldviertler Bauernladen durch.

Als Bauerntochter und überzeugte Waldviertlerin erfülle sie sich damit einen Herzenswunsch, der mit keinerlei Gewinnabsicht verbunden sei, betont die Unternehmerin. „Ich will einfach Bauern die Möglichkeit bieten, sich aus dem Druck der großen Ketten zu lösen, und faire Preise für ehrliche Arbeit erzielen zu können.“ Zugleich sieht sie den Laden als Angebot an die Bevölkerung, regional erzeugte Produkte auf direktem Weg zu erwerben.

Den Bauernladen will sie ab 22. November nicht selbst betreiben: Sie stelle gegen eine „kleine Provision“ lediglich die Verkaufsfläche inklusive Kühlung und einem Kassensystem samt Bankomat zur Verfügung, die Abwicklung obliege dann den Landwirten selbst.

14 Bauern aus den Bezirken Gmünd und Zwettl sind demnach bereits im Boot, weitere könnten noch dazustoßen. Jetzt schon kann eine große Bandbreite zwischen Erpfi, Weizen- und Dinkelprodukten, Honig, Eiern, allem rund ums Schaf bis zu Fleisch vom Bio-Hendl & Limousin-Weiderind abgedeckt werden. Bezirksbauernkammer-Obmann Markus Wandl dankte Maisetschläger beim Treffen der bereits fixen Landwirte für die zusätzliche Vertriebsmöglichkeit an der hoch frequentierten Gmünder Straße .

Erste von drei geplanten Bauetappen vorm Abschluss

Mit der Eröffnung des vergrößerten, modernisierten Outlets und des Bauernladens – der später erweitert werden könnte – will Maisetschläger die erste von drei Bauetappen abschließen. Derzeit laufen ihr zufolge noch die Arbeiten für den Innenausbau, in deren Zuge auch zwei Gasheizungen durch eine Pelletsheizung ersetzt werden.

Für 2023 nimmt sie sich die Fertigstellung von fünf Wohnungen im Obergeschoß vor, zwei seien schon vergeben. Für 2024 ist schließlich die dritte und letzte Etappe geplant: Die Einrichtung einer Schneiderei und einer PV-Anlage am Dach. Stress macht sich die Selfmade-Unternehmerin keinen, wie sie betont: „Ziel ist es, alle Maßnahmen aus dem Eigenkapital zu finanzieren.“ Was nicht gleich geht, das soll warten.

