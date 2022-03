Umzug in früheres Postamt: Anstatt Briefmarken gibt es jetzt E-Bikes

Das ehemalige Postamt am Weitraer Rathausplatz, das im Juli 2020 geschlossen worden ist, hat mit Michael Neunteufel einen neuen Pächter. Er verlegt sein vor über sechs Jahren gegründetes Fachgeschäft für elektrobetriebene Bikes, Mopeds und Trials „Neunteufel E-Mobil“ vom Dr. Kordik-Platz auf den Rathausplatz.

In der ehemaligen Post, wo in den vergangenen Monaten die Corona-Teststraße der Stadtgemeinde Weitra untergebracht war, gibt es vor allem mehr Platz. „Ausschlaggebend für die Übersiedelung war der Platzmangel in meinem Geschäft am Kordik-Platz“, erklärt Michael Neunteufel. In der ehemaligen Post habe er viel mehr Fläche zur Verfügung und zusätzlich noch einen barrierefreien Zugang. „Dadurch kann ich auch das Sortiment ausweiten und meine E-Bikes und E-Mopeds viel besser präsentieren“, sagt Neunfeufel, der sich jetzt bei der Familie Fischer eingemietet hat. Das bisherige Geschäft wird Neunteufel weiter behalten, das Gebäude gehört seinen Eltern. „Hier werde ich die Räder zusammenbauen und die Räumlichkeiten als Werkstatt nutzen.“

Bereits am vergangenen Wochenende übersiedelte Michael Neunteufel seine Räder und Mopeds in die ehemalige Post, am 1. März startet das „neue“ Fachgeschäft. Zum Start als Selbstständiger hat Neunteufel 2015 wie berichtet das „Start-Up-Paket“ der Werk-Stadt Weitra gewonnen. „Es ist ein harter Schnitt. Natürlich brauche ich noch etwas Zeit, um mich hier richtig einzurichten, aber das noch herrschende Chaos wird sich in kurzer Zeit gelegt haben“, meint der Weitraer Unternehmer, der mit der Nachfrage an seinen Produkten durchaus zufrieden ist und seinen Kunden dienstags, donnerstags und freitags an seiner neuen Adresse zur Verfügung steht.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden