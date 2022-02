Unermüdliche „Kohlenhändlerin“ Elfriede Koll feierte 90er

Sie war eine der ersten Unternehmerinnen in Weitra, ist immer noch beliebt und geschätzt und feierte vor wenigen Tagen ihren 90. Geburtstag: „Kohlenhändlerin“ Elfriede Koll kann auf ein besonders arbeitsreiches Leben zurückblicken. Bis zum Beginn der Corona-Pandemie stand sie in „ihrem“ Kohlen- und Heizölhandel in der Bahnhofstraße ihre Frau.

„Ich war immer gerne mit Menschen beisammen, daran hat sich nichts geändert“, sagt die rüstige und rührige Weitraerin, die viele Tonnen Kohlen geschaufelt und es auch mit Unmengen von 50-Kilo-Säcken Zement, schwerer als sie selbst, aufgenommen hat.

Den Kohlenhandel hatten einst ihre Eltern gegründet. „Sie haben ganz klein mit einem Pferdefuhrwerk angefangen. Ich habe damals meine Frisör-Lehre beim Weitraer Frisör Binder am Rathausplatz absolviert“, erzählt Koll. Vier Jahre war sie dort noch als Gesellin beschäftigt, dann trat sie in den Betrieb ihrer Eltern ein. „Wir mussten die Kohlen, die mit der Bahn angeliefert wurden, händisch vom Waggon auf unser Pferdefuhrwerk schaufeln und dann wieder mit Schiebetruhen in unseren Keller in der Langen Gasse bringen. Etwas einfacher wurde diese schwere Arbeit, als wir einen Keller am Rathausplatz bekamen. Dort konnten wir die Kohlen über ein Loch in der Decke reinschaufeln. Heute befinden sich die öffentlichen Toiletten in diesem Keller.“

Der Kohlenhandel lief gut, Elfriede Kolls Eltern kauften ein Grundstück in der Bahnhofstraße und verlegten den Betrieb zum neuen Haus. Auch ein Lkw – damals noch ohne Kipper – hielt Einzug. „Damit belieferten wir unsere Kunden bis nach Liebenau.“

Mit dem Lkw unterwegs: „Der Kohlenhändler ist da!“

„Bestellungen gab es nicht, wir fuhren einfach in die Ortschaften“, erzählt die 90-Jährige. Wenn es hieß „Der Kohlenhändler ist da“ kamen Kunden mit ihren Schiebetruhen oder Traktoranhängern und deckten sich ein – um die 35 Waggonladungen wurden so jährlich an die Kunden gebracht.

1956 heiratete die nunmehrige Jubilarin Johann Koll. Als ihr Vater krank wurde, übernahm sie 1965 das Unternehmen, das einige Jahre zuvor um einen Baustoffhandel erweitert worden war. Aus „Pree“ wurde so „Koll“. „Wir haben auch den Sand händisch auf den Lkw geschaufelt, den Zement, der in 50-Kilo-Säcken abgepackt war, mussten wir aus den Waggons tragen.“ Den Baustoffhandel gab die junge Unternehmerin bald auf, widmete sich fortan nur mehr dem Heizstoffhandel. 1992 ging sie offiziell in Pension und übergab den Betrieb an Tochter Elfriede Weber. „Ich habe aber weiterhin den Betrieb geschaukelt“, sagt Koll, die erst mit der Pensionierung ihrer Tochter vor drei Jahren das Unternehmen endgültig geschlossen hat.

„Daneben habe ich meine Tochter in ihrem Geschäft am Rathausplatz unterstützt. Seit Corona mache ich das nicht mehr“, erklärt die rüstige Jubilarin, die eine Corona-Erkrankung gesundheitlich etwas aus der Bahn geworfen hat. „Mein ganzer Stolz sind meine zwei Enkel und zwei Urenkel. Bis vor wenigen Monaten habe ich noch jeden Samstag für alle gekocht, das machen nun meine Tochter und ich gemeinsam.“

