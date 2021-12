Unfall am Spar-Parkplatz: Drei Pkw-Insassen verletzt, zwei schwer

Das Unglück hatte sich am Donnerstag kurz vor 17.30 Uhr ereignet, als ein Pkw mit Gmünder Kennzeichen aus noch ungeklärter Ursache am Spar-Parkplatz des Weitraer Lagerhaus-Areals unkontrolliert in Richtung Großschönau auf eine Betonmauer zufuhr. Im Vorbeifahren streifte der VW Golf mit drei Insassen noch einen anderen Pkw.

Alle drei Insassen wurden laut Feuerwehr verletzt, zwei davon – darunter auch der Lenker – schwer. Der Fahrzeuglenker musste durch Rotes Kreuz und Feuerwehr Weitra mittels „Spineboard“ geborgen werden. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung – im Einsatz standen Rettungsteams aus Weitra, Gmünd und Großgerungs sowie Notärzte aus Gmünd und Groß Gerungs – in umliegende Spitäler transportiert.

Die Feuerwehren Weitra, St. Martin und Unserfrau übernahmen im Anschluss das Binden der ausgelaufenen Betriebsmittel und die Fahrzeugbergung.

