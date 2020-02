Valentinsgruß zum 60er von Elfi Maisetschläger .

Florale Grüße verteilte das Team von Radio NÖ am Valentinstag in Weitra. Besondere Freude hatte Trachtenlady Elfi Maisetschläger: Sie nahm ihr Primerl-Töpfchen am Rathausplatz gleich als Geschenk zu ihrem heutigen 60er in Empfang.