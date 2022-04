Verkauf von Gottsbachner-Gebäude: Ende einer Familiengeschichte

Das geschichtsträchtige Gasthaus und die Fleischerei Gottsbachner am Weitraer Rathausplatz sind verkauft: Der Kaufvertrag zwischen Familie Gottsbachner und dem neuen Besitzer wurde in der Vorwoche unterzeichnet, wie Sabine Preißl, Tochter von Anna und Josef Gottsbachner, bestätigt.

Mit dem neuen Besitzer soll neues Leben ins markante Gebäude einziehen. Sein Konzept will der neue Besitzer erst zu einem späteren Zeitpunkt präsentieren. Dass das Objekt wieder touristisch und gastronomisch genutzt werden soll, verrät er aber schon. Die NÖN nahm den Verkauf zum Anlass, einen Blick auf die Geschichte des Gebäudes und dessen bisherige Besitzer zu werfen.

Seit Juni 2016 ist das Gasthaus geschlossen, die Fleischerei schon seit Ende 2012. Davor waren beide Bereiche fest in Weitra etabliert, der im vergangenen September verstorbene Wirt und Fleischer Josef Gottsbachner und seine Familie weithin bekannt. Nun ist die Geschichte des Familienunternehmens endgültig beendet.

Nach dem Krieg: Brunner wurde zu Gottsbachner

Gegründet wurde es vom 1907 in einer Bauernfamilie aus Langschlag geborenen Josef Gottsbachner. Er erlernte das Fleischergewerbe bei der damaligen Fleischerei Seitz in Weitra. In der Braustadt lernte er auch seine spätere Gattin Marie kennen. Der Ehe entstammten die beiden Söhne Josef und Alfred. 1948 pachteten Josef und Marie Gottsbachner die ehemalige Fleischerei und das Gasthaus Brunner am Rathausplatz. Die Fleischerei war gut 20 Jahre nicht geöffnet, das Gasthaus wurde um 1940 von der NSDAP geschlossen.

Es waren mehrere Umbauten nötig. Am 1. Dezember 1948 konnten Josef und Marie Gottsbachner die Fleischerei schließlich eröffnen, sechs Tage später auch das Gasthaus. „Im Gastzimmer befand sich eine abgemauerte Schank. Es gab zwei Gasträume mit vier bzw. zwei Tischen“, weiß Sabine Preißl aus Erzählungen. 1951 kam es zum ersten größeren Umbau im Gasthaus. Danach war es das erste in Weitra, das über ein Kühlpult verfügt hat.

Der 26. Oktober 1957 wurde zum Schicksalstag: Josef Gottsbachner erlitt im Gastzimmer einen Herzinfarkt und verstarb mit 50 Jahren. Das Gasthaus wurde von seiner Gattin Marie weitergeführt. Die Fleischerei übernahm Sohn Josef, der die Meisterprüfung schon abgelegt hatte. Von 1959 bis 1961 wurde investiert und unter anderem im Saal ein Balkon eingezogen, der als Platz für die Musik gedacht war. Die Plumpsklos samt Senkgrube wurden durch neue WC-Anlagen ersetzt.

Anfang der 1960er Jahre hat Josef Gottsbachner jun. die beiden Objekte von Familie Brunner gekauft und seine Mutter übergab ihm das Gasthaus. Gemeinsam mit seiner Gattin Anna sorgte er für Modernisierungen in Küche, Gastzimmer und Fleischerei. 1975 folgte ein Neubau im Hof, der als Wohnsitz der Familie Gottsbachner gedient hat. Auch ein Extrazimmer mit 60 Sitzplätzen wurde im Gasthaus errichtet. All diese Neuerungen konnte Seniorchefin Marie Gottsbachner miterleben, sie starb 1991 im Alter von 89 Jahren.

Das Familienunternehmen war gut organisiert. Für die Fleischerei war Josef Gottsbachner zuständig: Hier wurde geschlachtet, Fleisch und Wurst produziert. Gattin Anni hatte in der Mittagszeit die Küchenleitung über, während sich Josef Gottsbachner um das Wohl der Gäste in der Gaststube gekümmert hat. Unterstützt wurde das Ehepaar von den Mitarbeitern und ihren Töchtern Martina, Doris und Sabine.

Wechselnde Pächter vor bisherigem Leerstand

„Unser Gasthaus war nicht nur für unsere vielen Stammgäste ein beliebter Treffpunkt, sondern auch bei vielen Arbeitern und Angestellten in ihrer Mittagspause geschätzt. Auch viele Touristen und Busgesellschaften mochten unsere gutbürgerliche Küche. Wir hatten ja 140 Sitzplätze“, erzählt Sabine Preißl. In den beiden Sälen fanden viele unvergessene Hochzeiten und Bälle statt.

Die Fleischerei wurde Ende 1992 geschlossen. Wolfgang Wandl aus Großschönau führte hier bis Ende 2010 eine Filiale. Von April 2011 bis Ende 2012 war die Fleischer Böck aus Rastenfeld eingemietet. Nach der Pensionierung von Josef und Anna Gottsbachner wurde das Gasthaus 1995 geschlossen. Danach wurde es an Othmar Horvath aus Allentsteig verpachtet. Erich Pavlicek führte es später 16 Jahre lang als „Gasthaus zu den Kuenringern“. Im Juni 2016 endete auch diese Ära.

