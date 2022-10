Viele Organisationen übten gemeinsamen Einsatz bei Rettungstagen

Am Wochenende luden Rotes Kreuz und Feuerwehr Weitra zu den Rettungstagen. Dabei sollten, unterstützt vom Verein Spineboard.at, die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzorganisationen trainiert und Taktiken entwickelt werden. Die Teilnehmer bildeten sich bei Fachvorträgen, Workshops und Praxisstationen weiter. Bei Letzteren konnten externe Besucher die übenden Kräfte beobachten.

Als Örtlichkeit konnte in Kooperation mit der Garnison Weitra das Kasernengelände genutzt werden, dafür dankte Feuerwehrkommandant Harald Hofbauer in seiner Begrüßungsrede dem Kasernenkommandanten Reinhard Bachner. Ebenso konnte auf dem Gelände des Lagerhauses agiert und im Bereich des Bahnhofs ein Zusammenstoß einer Zuggarnitur mit einem Pkw simuliert werden. Bei diversen Stationen stellten sich Organisationen und Sponsoren vor. Aus Tschechien reisten Vertreter der Südböhmischen Betriebsfeuerwehr der Eisenbahn aus České Budějovice mit Kommandant Ladislav Mala und die Stadtfeuerwehr aus Nové Hrady an.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.