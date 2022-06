„Vienzenz“ ist zurück: Von der Malerei ins Wunderland

Werbung

Zwanzig Jahre lagen Pinsel und Farben bei dem Künstler, Fotografen und Regisseur ungenützt im Atelier. Jetzt meldet er sich zurück – mit rund 80 Werken, die „Vienzenz“ in den vergangenen beiden Jahren geschaffen hat.

Der gelernte Buchdrucker aus dem Bezirk Gmünd kam mit 19 Jahren als Maler zur Kunst. „Doch 1999 kehrte ich der Malerei den Rücken und startete mit meinem Tonstudio und als Filmregisseur neu“, blickt er heute zurück. Sein Filmregie-Studium bei Michael Haneke an der Filmakademie Wien absolvierte er mit Auszeichnung. „Ich konnte bei großen Produktionen wie Soko-Donau oder beim Film ‚Der Vampir auf der Couch‘ mit Tobias Moretti mitwirken. Ich arbeitete auch mit Regisseur Reinhard Schwabenitzky zusammen und sorgte mit meiner eigenen Produktionsfirma für viele Beiträge über regionale Firmen und Künstler“, erzählt er rückblickend.

Corona: Aufträge fielen aus

Er habe sich in der Filmbranche einen Namen gemacht, tiefe Einblicke nicht nur in Psychologie, Literatur und Drehbuchschreiben, sondern auch im Schnitt, in der Produktion, als Sounddesigner und Musikproduzent bekommen. „Das war mein Leben, doch dann kam Corona“, sagt Vienzenz.

Von einem Tag auf den anderen habe es keine Aufträge mehr gegeben: „Damals gab ich ein einziges Statement ab und schuf das Bild ‚Der liebe Augustin‘. Das sollte ein Aufruf an die Künstler und Musiker sein, die rausgehen und etwas tun sollten.“ Er habe einen Film über den Lockdown drehen wollen: „Ich habe Kollegen zu mir ins Studio eingeladen und wollte uns zwei Monate einsperren. Doch niemand nahm diese Einladung an. Somit bin ich selber wieder retour ins Leben gestartet.“

Für Kunstschmuggler gehalten

Dieser Neustart führte ihn zurück zur Malerei und 2020 nach Kroatien. 2021 folgte eine Weltreise mit Start in Albanien. „24 Stunden am Stück bin ich gefahren und habe dort gemalt. Bei der Rückfahrt hatte ich ziemlichen Erklärungsbedarf. Die Zöllner sahen in mir einen mutmaßlichen Kunstschmuggler.“ Es folgten Reisen nach Ägypten, Mexiko, Hawaii, Zypern, Los Angeles und Berlin. 2021 brachte Vienzenz das von ihm kreierte Symbol „Perfektes Molekül“ auf den Markt – ein neues Projekt über Zeichen, Symbole und Zahlen. Er gestaltete elf GIFs, die auf der Website „Giphy“ zu bekommen sind. „Da habe ich schon 1,2 Millionen User“, freut sich Vienzenz, der mit dem 22.2.2022 einen weiteren Kick zum Malen bekommen habe: Die Zahl 2 sei etwas Besonderes für ihn, sie stehe für Verbindung und Liebe. „Die Nachfrage nach meinen Bildern ist echt groß. Ein Werk konnte ich sogar schon vor der Fertigstellung nach Dubai verkaufen“, sagt er: „Beim Malen gibt es keinen Tag und keine Nacht, ich bin in einem Wunderland.“

Unter dem Motto „Er ist wieder da“ steht jetzt seine erste Ausstellung nach 22 Jahren in der Galerie 99 in Weitra. Eröffnet wird diese am 3. Juni um 19 Uhr. „Er ist ein Ausnahmetalent“, freut sich Alexandra Kuttner. Die Werke sind bis Oktober in der Galerie zu sehen.

