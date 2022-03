Volksschule: Großbaustelle ist fertig

In der Stadtgemeinde Weitra konnte in der Vorwoche wieder ein Großprojekt abgehakt werden: Die Baustelle im Turnsaal der Volksschule ist abgeschlossen. 100.000 Euro wurden dafür aufgewendet.

„Der Schock saß im vorigen Herbst tief, als wir den Schaden im Turnsaal der Volksschule genauer analysiert haben. Anfangs sah es nämlich nur nach einem kleinen Wassereintritt aus, der den Fußboden in Mitleidenschaft gezogen hat. Dass es aber eine Großbaustelle wird, damit haben wir nicht gerechnet“, sagt Bürgermeister Patrick Layr (ÖVP) beim Lokalaugenschein nach der Fertigstellung.

Die Wellen im Fußboden seien sehr schnell höher geworden. Eruiert wurde dann wie berichtet ein größerer Wassereintritt, verursacht durch ein Starkregenereignis, kombiniert mit einem Baumangel an der vor 50 Jahren errichteten Schule. „Es blieb uns nichts anderes übrig, als den Fußboden komplett zu erneuern“, sagt Layr. In diesem Zug wurden neue Geräte angeschafft, darunter auch eine Boulder-Wand. Der Wandbelag wurde erneuert und die Decke ausgemalt. „Covid hat uns in die Hände gespielt. Der Turnunterricht war lange nicht möglich, und so war die Sperre des Turnsaals kein so großes Problem für die Schüler“, sagt Volksschuldirektorin und Vizebürgermeisterin Petra Zimmermann-Moser.

Die Koordination übernahm Andreas Miedler von der Stadtgemeinde, finanzielle Unterstützung kam auch von der Wiener Städtischen Versicherung. „Schulen und Gemeinden sind wichtige Plätze, hier entsteht etwas Gemeinsames, und das muss man unterstützen“, betont Gebietsleiter Johann Punz. „Wir haben damit gerechnet, dass in diesem Schuljahr kein Turnunterricht mehr stattfinden wird. Die Baustelle konnte aber rasch abgeschlossen werden und der erste Turnunterricht zeigte, dass unsere Schüler sehr zufrieden sind“, freut sich die Direktorin. Dank gab es auch für Schulwart Markus Schnabl.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.