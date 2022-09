Internationale Sommergespräche: Solidarität im Fokus

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

Erneut war Schloss Weitra Schauplatz zur Eröffnung der Internationalen Sommergespräche der Waldviertel Akademie. Das Wochenende stand mit Veranstaltungen in Weitra, Gmünd, Waidhofen und Echsenbach unter dem Motto „Solidarität“: „Als es im Vorjahr darum ging, ein Thema auszuwählen, dachten wir, es wäre angebracht, Solidarität aufzugreifen“, erklärte Vorsitzender Thomas Arthaber in seiner Begrüßung am Donnerstagabend.

Sorge, dass die Region an Glanz verliert

Es sei schwierig gewesen, das Thema an einem Wochenende abzubilden, deshalb gab und gibt es noch weitere Veranstaltungen übers ganze Jahr verteilt. Christian Hanus von der Donauuniversität Krems nahm auch heuer wieder an der Eröffnung teil. Er sprach darüber, wie facettenreich Solidarität betrachtet werden kann - und darüber, wie wichtig ihm die Zusammenarbeit mit der Waldviertel Akademie sei: „Ich mag die Region sehr gerne und hatte die Befürchtung, sie könnte an Glanz verlieren, wenn ich öfter hier bin. Zum Glück ist es nicht so.“

Highlight der Eröffnung war freilich ein Referat von Heidi Kastner, Leiterin der Klinik für Psychiatrie mit Schwerpunkt Forensik am Kepler Universitätsklinikum in Linz. Anfangs habe sie gedacht, zu Solidarität viel sagen zu können, letztlich aber erkannt: „Das ist gar nicht so einfach.“ Und: „Wenn man Solidarität nicht mehr lebt, wird sie plötzlich groß beschworen. Auch Heidi Kastner sah das Thema Solidariät als eines mit vielen Facetten, nannte den Sozialstaat schließlich als „umfassendstes Beispiel“ dafür. Abschließend regte sie mit ihrem Fazit zum Nachdenken an: „Es ist leicht, Solidarität von anderen zu fordern. Schwieriger ist es, darauf zu achten, wo die eigene Solidarität beginnt und endet.“

Der Abend wurde von Marlene Duschlbauer und Barbara Koller musikalisch umrahmt. Landtagsabgeordnete Margit Göll nahm die Eröffnung der 38. Internationalen Sommergespräche vor und gestand: „Solidarität treibt auch mich als Politikerin an.“

Filmabend im Gmünder Kino

Am Freitag und Samstag folgten Veranstaltungen im Weitraer Rathaus, mit dabei waren unter anderem Heinz Mayer, Judith Kohlenberger, Wolfgang Mazal, Markus Golla und Omar Khir Alanam. In Kooperation mit dem Filmforum Gmünd wurde im Kino der Film „No where special“ gezeigt.

Im Theater an der Mauer in Waidhofen widmeten sich die Journalisten Reinhard Linke und Martin Haidinger der Frage „Ist die Solidarität kraftlos geworden?“ Am Sonntag wurde zur Wirtschaftsmatinee bei Hartl-Haus in Echsenbach geladen, das Thema: „Die Solidarität in der Arbeitswelt“.

