Was wurde aus der ehemaligen VS-Direktorin?

„Mir geht es wirklich gut, ich habe den Übergang in meinen Ruhestand gut geschafft“, sagt Elfriede Reinöhl-Murth, die sich vor drei Jahren aus den Volksschulen Weitra und Großschönau verabschiedet hat, diese Schulen leitete sie insgesamt acht Jahre. „Ich wurde wenig später zum ersten Mal Oma, das war für mich eine ganz neue und wunderbare Erfahrung“, sagt die Pensionistin. Seither ist sie einmal in der Woche in Wien, um sich um ihren Enkelsohn zu kümmern. „In wenigen Tagen kommt das zweite Enkelkind zur Welt, darauf freue ich mich sehr.“

Ihre Freizeit nutzt die ehemalige Direktorin gerne zum Wandern und Radfahren. „Im Wald- und im Mühlviertel gibt es schöne Plätze, die ich jetzt mit Freunden erkunde.“ Gartenarbeit zählt ebenfalls zu ihren Hobbys, genauso wie das Renovieren ihres Bauernhofes, den sie von den Eltern geerbt hat. „Da kann ich kreativ sein.“ Daneben fungiert sie als Schriftführerin im Weitraer Seniorenbund und nimmt gerne an Ausflügen teil. Sie gehört auch zum Team der Stadtbücherei.

