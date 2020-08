Christina Lechner, geborene Bobak, lebt mit Gatte Markus in Oberwindhag (Gemeinde Weitra). Sie studierte Sportwissenschaften und Sportlehramt. Parallel machte sie die Ausbildung zur Physiotherapeutin. Zum Abschluss begab sich Christina mit ihrem Mann zwei Monate zum Bergsteigen in die Anden. Dort schrieb sie ihre Diplomarbeit.

Nach einigen Berufsjahren in Wien übersiedelte das Paar 2003 wieder ins Waldviertel. 2009 kaufte es in Großriedenthal sechs Rasseschafe und erweiterte die Landwirtschaft um Pachtgründe. Mittlerweile gehören zum Tierbestand rund 100 Milchschafe, die ihren späteren Lebensabend im Schutz von vier Alaskan Malamute-Hunden verbringen, elf Katzen, einige Kühe und Rinder, sowie zahlreiche Wachteln und Hühner. Außerdem betreibt Lechner ihr eigenes Therapiestudio.

Christina betrieb immer schon viel Sport: Bergsteigen mit den Eltern, Basketball bei Mira Budich und Triathlon mit dem Höhepunkt der WM 2005 auf Hawaii. 2013 durchkreuzte ein schwerer Radunfall all ihre Pläne. Doch die fröhliche Optimistin gibt nicht auf. „Ich möchte einmal noch in Hawaii starten und in meiner Altersklasse aufs Podest kommen.“