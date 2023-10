„Was wurde aus...“ Heinz Dehn?

Über 30 Jahre lang fungierte Heinz Dehn als Betriebsleiter des Betonwerkes Franz Seidl & Sohn am ehemaligen Standort Wielands. In dieser Zeit war er in vielen Vereinen aktiv, das ist er auch mit 80 Jahren noch. Nach der Handelsschule arbeitete der Weitraer, dessen Vater nach dem Krieg verschleppt wurde und der in Aserbaidschan begraben ist, einige Jahre in der Molkerei und im Lagerhaus Gmünd, dann stellte ihn sein Schwiegervater Franz Seidl an.

Viele sportliche Einrichtungen sind unter seiner Mitwirkung entstanden. Da gab es einen Turnsaal, der am heutigen Standort der Firma Mengl errichtet wurde, oder die Schützenhalle im Gasthaus Koller (später Stenzel). Als Gründungsmitglied beim Tennisverein hat er am Bau des Tennishauses mitgewirkt. Beim SV Sparkasse Weitra spielte er 15 Jahre im Sturm und fungierte als Obmann-Stellvertreter. Auch beim Skiklub Nordwald war Dehn ein Mitbegründer.

Heute schnallt Heinz Dehn kaum mehr seine Skier an oder greift zum Tennisschläger. Mit seiner Gattin Rudolfine schaut er auf Haus und Garten und verbringt viel Zeit mit den vier Enkelkindern. Seine größten Hobbys sind seine Fischteiche und seine alten Uhren.