In den vergangenen Wochen wurden in der Gemeinde einige Projekte im Bereich Parkplätze, Straßen und Güterwege umgesetzt: Der Parkplatz „Stadttor“ wurde asphaltiert, denn bisher war dieser Parkplatz nur mit einer ungebundenen Tragschicht versehen.

Die Asphaltierung soll den Komfort bei den Autofahrern gerade bei schlechtem Wetter erhöhen. Im Frühjahr sollen auch die Stellplätze markiert und eine zusätzliche Beleuchtung installiert werden. Die Kosten belaufen sich laut VP-Bürgermeister Patrick Layr auf rund 20.000 Euro, die Arbeiten wurden von der Firma Leyrer+Graf ausgeführt.

Sind zufrieden mit den Arbeiten an Parkflächen, Straßen und Güterwegen: Bürgermeister Patrick Layr und die Stadträte Alfred Huber und Wolfgang Walter. privat

Rund 40.000 Euro für neu gestalteten Sparkassenplatz

Die Asphaltoberfläche am Sparkassenplatz im Bereich vor der Weitra Bräu-Bierwerkstatt war schon seit längerem in einem schlechten Zustand, im Zuge der Sanierung wurde der Platz auch neu gestaltet. Künftig wird dort auch die erste Station der Biermeile sein, bis ins Frühjahr werden noch die Grünanlagen neu bepflanzt. Die Kosten belaufen sich auf etwa 40.000 Euro, auch diese Arbeiten wurden von Leyrer+Graf erledigt.

In den Katastralgemeinden wurden Wege-Instandsetzungen mit einem Grader vorgenommen, in Reinprechts wurden zwei Güterweg-Abschnitte mittels Recyclingmaterials saniert und anschließend eine neue Verschleißschicht mit Bitumenemulsion durch die Firma Bitunova aufgetragen, in Summe wurden hier rund 40.000 Euro investiert.

Infrastruktur-Projekte neben B41-Großbaustelle

Auch Asphaltschäden von Rohrbrüchen wurden wiederhergestellt – unter anderem am Kühlhofberg, in der Spitalgasse, der Unteren Landstraße und in der Franz-Human-Gasse.

„Wir freuen uns, dass wir heuer neben der Großbaustelle an der B41 auch noch weitere wichtige Infrastruktur-Projekte umsetzen konnten. Davon profitieren die Bevölkerung und Besucher gleichermaßen und vor allem das Stadt- und Ortsbild. Danke an die ausführenden Firmen und Mandatare für die Umsetzung“, betont Layr.