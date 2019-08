Ein mittelalterliches Spektakel gab es in der Kuenringerstadt Weitra zum Auftakt der grenzüberschreitenden Veranstaltung "Mittelalterfest am alten Zollweg" am 30. und 31. August.

Die Altstadt von Weitra wurde am Freitag-Nachmittag ins Mittelalter zurückversetzt. Am Samstag folgte eine Wanderung am alten Zollweg von Heinrichs über Pyhrabruck nach Hové Hrady. Dort wurde am Stadtplatz und in der alten Burg ein Mittelalter-Spectaculum geboten.

Mehr von dieser besonderen Veranstaltung gibt es in der NÖN am Mittwoch.