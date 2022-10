Grafiker als Autor: Ein Krimi mit den „drei S“

Der aus Weitra stammende Künstler Peter Florian, seit Jahren als Maler und Grafiker sehr erfolgreich, hat den Pinsel gegen die Feder getauscht (die NÖN berichtete). Jetzt ist sein erster Roman erschienen. „TodLeben“ garantiert Spannung, Humor und viele überraschende Momente.

Florian stellt den Wiener AMS-Mitarbeiter Konrad in den Mittelpunkt seines Krimis. Dessen Leben läuft nur nach außen hin in geordneten Bahnen, dahinter verbirgt sich teilweise Unfassbares. Mit Witz, Ironie und viel Fantasie webt der Autor ein Netz um die zahlreichen Morde im Umfeld von Konrad, der selbst als Opfer oder Täter infrage kommt. Für ermittelnde Beamte und Leser tun sich Abgründe auf, die oft völlig überraschend das Geschehen in andere Blickwinkel bringen – turbulent, skurril, spannend.

2010 erschien Florians Werk „Der frivole Blick – Dokumentation einer sexuellen Phantasie“ mit Texten, Geschichten und Essays rund um Sexualität. Auch bei „TodLeben“ ist nicht alles „jugendfrei“. Der Neo-Krimiautor kann die Spannung bis zum Schluss halten, bietet dem Leser viel Raum für Fantasien und verleitet, das eigene Leben zu überdenken.

Das Buch entstand in vier Monaten im ersten Lockdown. „Ich habe zuerst das letzte Kapitel geschrieben, weil ich das Ende der Geschichte bereits im Kopf hatte“, sagt Florian. Nachbearbeitung, Lektorat, Buchdesign und Covergestaltung durch den Verlag dauerten ein Jahr. Er wollte eine ungewöhnliche Geschichte mit skurrilen Figuren erzählen. „Diese habe ich mit den ‚drei S‘ gewürzt: Sex, Satire und Spannung. Die drei ‚S‘ kennt man auch aus der Küche, wo jedes Gericht süß, sauer und salzig beinhalten soll“, so der gelernte Kellner.

Der Krimi ist im Verlag BoD – Books on Demand erschienen und im Buchhandel erhältlich. Der 58-jährige Autor will sein Buch auch bei Lesungen präsentieren.

