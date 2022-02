Kalender mit Weitra-Ansichten: Blick auf die Heimat

Er ging bei den Promis ein und aus, porträtierte Sportler und Künstler, präsentierte seine Werke in den bekanntesten Galerien Österreichs: Peter Florian, der seine ersten 15 Jahre in Weitra verbracht hat. In Wien schaffte der gelernte Kellner dann den Sprung zum Berufskünstler als Maler und Grafiker. Jetzt hat er den Pinsel mit der Feder getauscht, schreibt in Weiz an seinem ersten Roman. Für karitative Zwecke malt er weiterhin – und gab jetzt einen Jahreskalender 2022 mit einigen Computergrafiken, die nach seinem Besuch in seiner Geburtsstadt Weitra vor zwei Jahren entstanden sind, heraus.

Künstler Peter Florian. Foto: privat

„Ich war vor zwei Jahren erstmals nach vielen Jahren wieder in Weitra zum Golfen und war total begeistert, was sich hier alles getan hat“, sagt Florian (57), der mit seiner Lebensgefährtin seit einigen Jahren in Weiz in der Steiermark lebt: „Weitra hat sich wirklich herausgeputzt.“ Inspiriert von diesen Eindrücken schuf er gleich einige Grafiken, die er in seinem neuen Jahreskalender verewigt hat. Das sind aber nicht die einzigen Werke für seine Geburtsstadt. Schon bei der 800-Jahr-Feier der Stadt im Jahr 1983 präsentierte er über 80 Arbeiten im Schloss.

„War erfolgreich, aber nicht mehr glücklich“

„Meine künstlerische Laufbahn war wirklich toll. Ich verdiente gut, hatte viele Aufträge und meine Werke wurden in zahlreichen Galerien ausgestellt. Vor allem meine Porträts fanden großen Gefallen, die Nachfrage war echt groß“, blickt Florian zurück. Auch die Sonderbriefmarke, die er für die Skiflug-WM 1996 in Tauplitz/Bad Mitterndorf kreiert hat, habe ihm Tür und Toren in der Sportszene geöffnet. „Ich war zu Gast bei großen Sportlergalas und -veranstaltungen, lernte viele Aushängeschilder der Szene kennen. Die hier geknüpften Kontakte führten wiederum zu Aufträgen, denn viele Sportler wollten, dass ich sie porträtiere.“ Darüber hinaus stellte er Kalender und Bücher mit seinen Werken zusammen, unter anderem mit allen Siegern am Hahnenkamm zwischen 1951 und 2017.

„Ich war sehr erfolgreich, und ich habe sehr gut verdient. Aber ich war nicht mehr glücklich mit dem, was ich tat. Dazu kam, dass mich ein Großauftrag für die Gestaltung eines Hallenbades in einer großen Stadt in Niederösterreich fast finanziell ruiniert hat. Ich änderte meinen Stil und mein Leben“, sagt Peter Florian, der als Jugendlicher Mitglied beim SV Weitra war. Dass durch seinen künstlerischen Wandel die Aufträge zurückgingen und das Interesse von Galerien an seinen Werken nachließ, störte ihn nicht. „Ich habe mich erinnert, dass ich als Kind neben dem Malen gerne geschrieben habe. Jetzt arbeite ich an meinem ersten Roman, der in den nächsten Monaten fertig sein und vermutlich im Frühjahr 2023 erscheinen wird. Das macht großen Spaß“, meint Florian, der seine Brötchen als Mitarbeiter in der Service- und Sicherheitszentrale einer Firma, die 70 Glücksspielfilialen in Oberösterreich, Steiermark und im Burgenland betreibt, verdient.

Peter Florian kann sich gut vorstellen, seinen Roman in seiner Geburtsstadt Weitra zu präsentieren, denn: „Ich bin ja mit dieser Stadt sehr eng verbunden, seine Wurzeln vergisst man einfach nicht.“

