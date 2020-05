Eineinhalb Jahre nach Veröffentlichung ruft die aus Weitra stammende Singer-Songwriterin Gudrun Liemberger alias GuGabriel ihr Album „Mind“ ins Gedächtnis: „Du und Ich“ heißt die spannende Replik ihres ersten deutschsprachigen Songs „Kinder der Ewigkeit“ aus dem Album, und ist ab 29. Mai in deutlich luftigerem Kleid als radiotaugliche erste deutschsprachige Single erhältlich.

NOEN

„Dankbar sein.“

Mitverantwortlich für die unbeschwerliche Neuvertonung zeichnet als Produzent David Gerd Ogris, mit dem Liemberger beim Singer-Songwriter-Stammtisch des Komponistenbundes in Kontakt gekommen war. „Du und Ich“ sei als Songtitel aktueller denn je, sagt sie: Gerade Corona habe vermittelt, wie wichtig das Miteinander sei – Menschen würden mit allem zusammenhängen. „Wir sind alle Kinder, egal wie alt wir sind oder werden. Wir sind so großartige Schöpfungen, wir können uns bewegen, sehen, schmecken, fühlen“, so GuGabriel: „Vielleicht ist es Zeit, das wieder neu zu entdecken und zu erkennen. Dankbar zu sein für all das.“

Dankbar ist sie auf jeden Fall für den Familienverbund: Ihr Freund Timo Hormtientong drehte das Musikvideo im Waldviertel, Cousin Rainer Schnabl steuerte Drohnenaufnahmen aus den Bergen bei. Das Single-Cover gestaltete Nichte Sophie Kuttner, die sich 2019 bereits mit dem Cover zu GuGabriels Weihnachts-CD verewigt hatte.

Heimspiel in Weitra geplant

Ob „Du und Ich“ an Liembergers Hits wie „Salvation“ oder „Rosegardens“ mit ihrer ehemaligen Band SheSays anknüpfen wird, davon können sich ihre Fans nach Lockerung der Corona-Verordnungen bald live ein Bild machen: Am 29. Mai möchte sie die Single bei „Ignaz und Rosalia“ in Meidling präsentieren, für 4. Juli ist ein Freiluft-Konzert am Weitraer Rathausplatz geplant.