Wiener Theaterpädagogin bringt frischen Wind ins Waldviertel

Es gibt auch ein Leben vor dem Tod. Das dachte sich die Wienerin Gabriela Peterka, die im März 2021 mit ihrem Mann aus dem Raum Wien nach Weitra übersiedelt ist und nun neue Akzente in der Waldviertler Theaterszene setzen will. Die frischgebackene Theaterpädagogin hat viele Pläne – und wird bereits am 18. und 19. März ihren ersten Schauspiel-Schnupperworkshop im TAM in Waidhofen abhalten.

„Mein Mann und ich hatten eigentlich vor, in unserer Pension ins Waldviertel zu übersiedeln. Das hätte aber noch ein paar Jahre gedauert. Corona und die Pensionierung meines Mannes haben die Entscheidung beschleunigt“, erzählt die 53-Jährige, die die vergangenen 16 Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet hat: „Wir haben vor einem Jahr unsere Zelte in Maria Gugging abgebrochen und ein Haus in der Weitraer Bergzeile gekauft.“

Mittlerweile hat sie den Job aufgegeben und bereitet ihre selbstständige Tätigkeit als Theaterpädagogin vor. „Die Ausbildung dazu absolvierte ich am Institut für angewandtes Theater in Wien und konnte sie im Vorjahr erfolgreich abschließen“, berichtet Peterka.

Theater war bei der Neo-Weitraerin schon immer ein Thema. Sie spielte seit 2008 in einer Amateurtheatergruppe in Wien, führte dort auch Regie, besuchte Seminare. „Dabei bin ich auf die Theaterpädagogik gestoßen“, sagt Peterka, die vor ihrem Wechsel in die Pharmaindustrie in der Erwachsenenbildung tätig war. „Es war spannend zu erkennen, dass in der Erwachsenenbildung viele Methoden der Theaterpädagogik verwendet werden.“ Kinder hätten von sich aus enorme kreative Kraft, die man ihnen bis zum Erwachsenwerden oft gänzlich abtrainiere. „Und genau diese Kreativität müssen die Erwachsenen dann wieder bei Seminaren oder Workshops lernen. Das ist kurios“, sagt Peterka. Sie will vor allem bei Kids und Erwachsenen die Freude am Theater wecken, somit auch Theatervereinen zu möglichen neuen Mitgliedern verhelfen.

Im Schauspiel-Schnupperworkshop im TAM werden Atem, Stimme, Sprache, Ausdruck und Emotion sowie Körperlichkeit geschult. Den Teilnehmern wird zudem die Möglichkeit geboten, Neugier, Fantasie, Kreativität und das zwischenmenschliche Wechselspiel zu lernen. Gleichzeitig erfahren sie, wie sie ihren Körper und ihre Stimme als individuelles Instrument einsetzen.

Das Angebot für schauspielinteressierte Kinder und Erwachsene will Gabriela Peterka auch in Weitra anbieten. Sie plant die Errichtung eines Theaterpädagogischen Zentrums. „Dafür bin ich am Sondieren, knüpfe Kontakte.“

