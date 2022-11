Workshops für jede Altersgruppe: „Kreativität macht Spaß“

Gabriela Peterka, die seit 2021 in Weitra lebt, ist seit Oktober als selbstständige Theaterpädagogin sowie Trainerin tätig und hat das „SEJuKi Theaterlabor“ gegründet. SEJuKi steht für Senioren, Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Der Arbeitsbereich erstreckt sich über Schulen, Pflegeheime, Volkshochschule, Club Aktiv der Caritas Gmünd und Horn sowie das Theater an der Mauer in Waidhofen. Neu sind Angebote für Schauspiel und kreatives Schreiben in Weitra.

„Im Mittelpunkt der Theaterpädagogik steht der Mensch im Umgang mit sich selbst und mit anderen. Theaterpädagogische Arbeit muss nicht zwingend mit einer Aufführung enden. Vielmehr geht es um die persönliche Entwicklung“, erklärt Gabriela Peterka, die im Sommer die Qualifikation zur Trainerin in der Erwachsenenbildung erreicht hat. Aktuell arbeitet die gebürtige Wienerin mit dem „Club Aktiv“ in Gmünd und Horn zusammen, wo Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen betreut werden. „Theaterpädagogische Arbeit kann die Menschen aus ihrem Alltag reißen und sie motivieren, sich selbst und andere Personen bewusster wahrzunehmen“, sagt sie. Im Pflege- und Betreuungszentrum Weitra hält Peterka ehrenamtlich „Erlebnis- und Erinnerungsstunden“.

Auch Kinder und Jugendliche sind mit großer Begeisterung dabei: „Sie erkennen rasch, dass Kreativität vor allem Spaß macht und den Blick in die Welt weitet.“ Dazu komme, dass die Schüler ihre Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse verbalisieren können: „Sie werden gehört und ernst genommen. Es wird ihnen vermittelt, dass eine Begegnung auf Augenhöhe, Fairness und Offenheit Bedingungen für ein demokratisches Miteinander sind.“

Über das neugegründete SEJuKi-Theaterlabor will Peterka dieses Miteinander in Gruppen erarbeiten. Dazu bietet sie ab Jänner den Kurs „Kreatives Schreiben“ in der Stadtbücherei Weitra an. Bereits am 3. Dezember startet „Kreatives Schreiben“ für Kinder, und im Rot-Kreuz-Haus gibt es ab 6. Dezember ein Schauspiel-Training. Auch über die Volkshochschule Gmünd sind Veranstaltungen geplant.

