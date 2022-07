Zukünftige "Miss Earth"? Für Katharina geht es um mehr als Schönheit

Werbung

Um den Titel „Miss Earth Austria“ rittert derzeit die Weitraerin Katharina Prager. Sie schaffte es unter die Top 15 der Teilnehmerinnen, die beim Finale am 23. Juli bei dem internationalen Schönheitswettbewerb, der den Fokus auch auf Umwelt und Nachhaltigkeit legt, antreten. Die 19-Jährige hat zufällig von diesem Wettbewerb erfahren und meldete sich kurz entschlossen an.

„Ich wurde zum Casting in die Lugner City nach Wien eingeladen und habe dort die Jury von mir überzeugt“, lacht die hübsche Weitraerin, die derzeit bei der Waldviertler Sparkasse in ihrer Heimatstadt arbeitet: „Miss Earth verkörpert in einer außergewöhnlichen Kombination von Mode und Lifestyle nicht nur Schönheit, sondern setzt auch ein großes Hauptaugenmerk auf das Thema Umweltschutz.“

Vision: Abfälle sind die Ressourcen von morgen

„Die Klimabelastung, der Ressourcenverbrauch und die Schadstoffbelastung jedes Einzelne ist größer, als es die Erde auf Dauer erträgt“, ist die Weitraerin überzeugt: „Der ökologische Fußabdruck ist ein Indikator für Nachhaltigkeit.“ Sie sieht die Zukunft in sauberer Energiegewinnung aus Sonne, Wind, Wasser und Bioenergie aus der Region und ist überzeugt davon, dass auch Abfälle von heute die Ressourcen von morgen sein werden.

Dabei spielt für sie die aktive Mitarbeit bei der Entwicklung und Umsetzung von diversen Umweltprojekten der Klima- und Energie-Modellregion Lainsitztal eine wichtige Rolle. Sie war deshalb auch bei der diesjährigen BIOEM und beim Baumpflanzen in Großschönau dabei, als Schüler aus Salzburg mit 200 Jungbäumen einen „Wald der Zukunft“ gesetzt haben.

Katharina Prager unterstützt Umweltprojekte der Klima- und Energie-Modellregion Lainsitztal. Mit Bürgermeister Patrick Layr besuchte sich dazu auch die Sonnenwelt in Großschönau. Foto: Karin Pollak

Dass sie es ins Halbfinale der Miss Earth Austria Wahl geschafft hat, war für die Weitraerin eine große Ehre. „Natürlich freue ich mich“, sagt die 1,71 Meter große Miss-Anwärterin, die dem Finale mit Spannung entgehen sieht. Bis dahin bereitet sie sich mit ausgewogener Ernährung und viel Sport vor: „Vor allem mit Schwimmen, Pole Fitness und Krafttraining.“ Der 16. und 17. Juli sind für die Vorbereitung und das Training auf das Finale reserviert. „Da wird die Choreografie einstudiert, für die Show geübt, für Interviews trainiert. Auch ein Mental Coaching steht am Terminplan“, erzählt Prager.

Die künftige „Miss Earth Austria“ wird Österreich bei der internationalen Wahl zur „Miss Earth“ im Herbst auf den Philippinen vertreten.

