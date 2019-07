Das vergangene Wochenende stand in Weitra ganz im Zeichen des diesjährigen Bierkirtag. Der Besucheransturm war enorm, auch die Riege der Prominenten war in diesem Jahr extrem groß.

Von Jazz-Gitti bis Hans Georg Heinke reichte die Promi-Schar.

Am Samstag wurde die Weitraerin Mäxine Haslinger zur "Hopfen-Prinzessin" gewählt. Der "Hopfenritter" wird am 21. Juli ermittelt.

Mehr über diesen Mega-Event in der Bierstadt Weitra gibt es in der NÖN am Mittwoch.