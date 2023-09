Jubiläum für Markus Feyertag: Seit 40 Jahren Pater im Stift Zwettl

Vor 40 Jahren legte Markus Feyertag sein Ordensgelübde (Profess) bei den Zisterziensern im Stift Zwettl ab. „Damals bin ich meiner Berufung nachgekommen, die heute noch immer mein Leben bestimmt“, sagt er und blickt zurück: „Wer in Maria Taferl aufwächst, der kommt nicht am Glauben und an der Kirche vorbei.“ Vor wenigen Wochen hat er seinen 61. Geburtstag gefeiert. Seine Mutter war sehr gläubig, aber: „Zu den Gottesdiensten bin ich immer mit meinen Großmüttern gegangen.“

Beide seien gute Sängerinnen gewesen, er habe schon früh Kirchenlieder gelernt. Nach der Erstkommunion wurde er Ministrant. „Im Alter von 15 Jahren hatte ich die Idee, Priester zu werden. Es war eine Berufung, die mich nicht mehr losgelassen hat. Ich war damals reif genug, mich für diesen Weg zu entscheiden und bin diesen Weg auch gegangen“, erzählt er. Seinen Weg zum Priester zu gehen, bedeutete für den Jugendlichen Feyertag auch, die Schule zu wechseln. „Ich besuchte zwei Jahre die Handelsakademie und wechselte dann ans Gymnasium Horn. Zum Theologiestudium brauchte ich ja Latein und Altgriechisch“, erklärt er.

Nach der Matura ins Stift Zwettl eingetreten

1982 maturierte er und trat wenig später ins Stift Zwettl ein. „Im Alter von 20 Jahren begann ich mit meinem einjährigen Noviziat. Genau ein Jahr später, am 20. August 1983, legte ich meine Profess ab. Damals habe ich genau gewusst, dass ich hier im Stift Zwettl als Zisterzienser bleiben werde. Diese Entscheidung war für mich einfach die richtige.“ Dass er sich für den Zisterzienser-Orden entschieden hat, war nicht fix geplant: „Während der Schulzeit in Horn präsentierten sich in der Wiener Stadthalle die verschiedensten Orden, die es in Österreich gibt. Da bin ich auf die Zisterzienser gekommen.“ Er entschied sich für das Stift Zwettl, Heiligenkreuz hätte ihm nicht so zugesagt.

Als Pater Markus begann er im Herbst 1983 an der Benediktinischen Hochschule in Salzburg sein Theologie- und Religionspädagogikstudium, das er im Herbst 1989 abschloss. Zum Priester wurde er am 28. Oktober 1989 geweiht, er wurde Kaplan in Zistersdorf. Nach seiner Berufung zum Novizenmeister im Stift Zwettl kam er wieder zurück nach Zistersdorf. 1997 ging es für Pater Markus ins Waldviertel, er übernahm die Pfarren St. Wolfgang und Spital. Vor zwei Jahren kam die Stadtpfarre Weitra dazu.

Verbundenheit mit dem Stift besteht weiter

Die Verbundenheit mit „seinem“ Stift ist durch die Leitung der drei Pfarren zeitlich beschränkt. „Ich versuche mindestens zweimal in der Woche ins Stift zu kommen. Da beten und essen wir gemeinsam. Ich bin auch bei Sitzungen und Feierlichkeiten dabei“, sagt Pater Markus. Zwar seien sie eine verschwindend kleine Gemeinschaft, aber die verbinde: „Erst vor kurzem ist unser Mitbruder Leopold verstorben, das hat mich betroffen gemacht. Er war wie ein Bruder zu mir. Wir sind eine Familie.“

Dieser Familie wird er vermutlich bis zu seinem Lebensende angehören. „Wir haben alle einen klösterlichen Lebenswandel bis zu unserem Tod gelobt.“ Dazu gehört auch der Verzicht auf Besitz. „Ich darf mir keine Wohnung kaufen. Ein Auto besitze ich, das brauche ich für meine Arbeit. Außerdem kann ich mir durchaus meinen Lebensunterhalt selbst finanzieren. Mehr brauche ich nicht“, sagt der Pater. Und: „Ich bin glücklich in meinem Beruf. Vor allem die Seelsorge taugt mir. Ich bin gerne mit Menschen zusammen und bekomme oft positives Feedback. Das gibt mir viel und das möchte ich schon noch einige Jahre machen, wenn es der Herrgott so will.“