Asma: Gütesiegel für Gesundheitsförderung erneut erhalten

Die Firma Asma in Weitra tut viel für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter: Im Jahr 2017 erhielt sie erstmals das Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF), nun wurde ihr dieses zum dritten Mal für weitere drei Jahre verliehen.

Die Gütesiegel-Verleihungen der BGF stehen für die Bestrebungen heimischer Unternehmen, ihren Mitarbeitern ein gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen. Vorige Woche wurde in St. Pölten die Auszeichnung von 157 niederösterreichischen BGF-Betrieben gefeiert.

Bei Asma beraten Betriebsärztin Waltraud Höfinger und Sicherheitsfachkraft Dietmar Turini die Mitarbeiter regelmäßig an ihrem Arbeitsplatz im Büro und in der Produktion über ergonomische Verbesserungen, persönliche Schutzausrüstung sowie Arbeitsmittel. Hörtest, die Leistungen des „AK Gesundheitsbus“ im Juni vor Ort, Obstjause, tägliches warmes Mittagessen, Achten auf die Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeitmodelle und Gleitzeit (auch in der Produktion) sind weitere Angebote.

Asma, gegründet 1980 von Max Aspelmayr als Einzelunternehmen, wird als Familienunternehmen in zweiter Generation geführt, hat aktuell rund 150 Mitarbeiter. Die maßgeschneiderten Produkte aus PUR-Elastomeren sind in nahezu allen Branchen von Industrie und Gewerbe zu finden.

