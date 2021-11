Covid-Alarm: Gäste von Braustadt-Feier kurzerhand heimgeschickt

Kurz vor der geplanten Feierlichkeit mit Präsentation der Festschrift, Rück- und Ausblicken sowie gemeinsamem Abendessen habe bei einem Gemeindepolitiker der Antigentest angeschlagen, erklärt Stadtchef Patrick Layr. Der Betroffene sei zwei Tage zuvor bei einer Zusammenkunft auch mit anderen Mandataren in einem Innenraum anwesend gewesen, natürlich unter Wahrung der 3G-Vorgaben.

Bürgermeister als doppelt Geimpfter wohlauf

„Bei der Abschlussfeier waren auch etliche Verantwortungsträger dabei, deren Arbeit eben mit vielen persönlichen Kontakten verbunden ist. Eine Abhaltung wäre trotz lückenloser 3G-Kontrollen einfach nicht verantwortbar gewesen, daher haben wir uns aus Sicherheitsgründen kurzfristig zur Absage entschlossen“, sagt Layr im NÖN-Telefonat.

Bei jenem Kommunalpolitiker, dessen Antigentest positiv gewesen war, fiel der behördlich veranlasste PCR-Test trotz Covid-Symptomen schließlich sogar negativ aus. Der Bürgermeister bestätigt aber, dass bei ihm selbst in der Folge zunächst der Antigen- und am Freitag auch der PCR-Test eine Infektion aufzeigte. Er verspüre als doppelt Geimpfter keinerlei Anzeichen für eine Erkrankung, streicht Patrick Layr hervor: „Ich fühle mich wunderbar und hoffe, dass es so bleibt.“

Spitzenreiter im Bezirk: 72 % der Gemeindebürger sind geimpft

Alle involvierten Personen seien informiert, betont Layr, dem noch keine weiteren Verdachtsfälle bzw. Infektionen im Zusammenhang mit den beiden Zusammenkünften bekannt sind. Einige Personen seien von der Behörde – weil doppelt geimpft – lediglich als „K2“ (kein enger Kontakt) informiert, aber nicht abgesondert worden. Generell seien fast alle Gemeinderäte und Gemeindemitarbeiter zweifach geimpft, sagt der Bürgermeister, „in Weitra wurde von Beginn an ein sehr verantwortungsvoller Umgang mit dem Covid-Thema gewählt“.

72 Prozent der Gemeindebürger haben laut Ministeriums-Datenbank ein gültiges Impfzertifikat – so viele wie in keiner anderen Gemeinde des Gmünder Bezirkes. Beim zufällig ebenfalls am 3. November in Weitra stationierten Impfbus NÖ ließen sich immerhin 221 Personen stechen, mehr als doppelt so viele wie am bisher stärkst frequentierten Impftag in der Braustadt.

Am 6. November werden im Zivilschulzentrum Gmünd (Grenzlandstraße) wieder ohne Voranmeldung kostenlose Impfungen mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer vorgenommen (10-16 Uhr; https://notrufnoe.com/impfbus/).