Es ist wieder soweit: 62 neue Lehrlinge starteten ins Berufsleben bei Leyrer+Graf – traditionell mit dem „Welcome-Day“ in der Firmenzentrale in Gmünd. Der Start der Lehre und die ersten Tage im Ausbildungsbetrieb sind ein wichtiges Ereignis für jeden Lehrling. Der Übergang von der Schule ins Arbeitsleben bedeutet den Beginn eines neuen Lebensabschnittes und diesen traten nun 62 Jugendliche im Gmünder Traditions-Bauunternehmen an.

Schmutzig, aber spannend. In den nächsten drei Jahren werden die Jugendlichen zu Hochbauern, Betonbauern, Tiefbauern, Zimmerern, Elektrotechnikern, Baumaschinen-/KFZ-Technikern und Bautechnischen Assistenten an den Standorten Gmünd, Horn, Traun, Loosdorf, Wien, Schwechat und Bad Pirawarth ausgebildet.

Im Rahmen des sogenannten „Welcome-Days“ wurden die neuen Lehrlinge von Firmenchef Stefan Graf höchstpersönlich begrüßt und erhielten von ihm einen ersten Einblick in die Unternehmensstruktur und -kultur. „Ihr habt alle einen großartigen Weg eingeschlagen, denn mit einer Lehre am Bau wird euch nie langweilig werden. Klar wird es anstrengend, schmutzig und oft laut, doch auch unglaublich spannend und abwechslungsreich. Ihr kommt viel herum und wirkt bei den verschiedensten Bauprojekten mit, die über Jahrzehnte erhalten bleiben. Mit Stolz könnt ihr dann herzeigen, was ihr mit euren eigenen Händen mitgeschaffen habt“, betonte Stefan Graf bei seinen Begrüßungsworten.

Hoher Qualitätslevel. Das Vorzeigeunternehmen ist sich seiner sozialen Verantwortung als Ausbildungsstätte für die Jugend bewusst und erfüllt diese auch äußerst erfolgreich, denn Leyrer+Graf-Lehrlinge zählen zu den Besten innerhalb der Branche und räumen regelmäßig die besten Plätze bei Lehrlingswettbewerben ab und sind auch international immer wieder erfolgreich. Aktuell bereiten sich die Schalungsbauer Georg Engelbrecht aus Etsdorf (Bezirk Krems-Land) und Daniel Mühlbacher aus Dietmanns (Bezirk Waidhofen) auf die „Euroskills“ vor. Diese Berufs-Europameisterschaft wird von 22. bis 26. September in Graz ausgetragen (die NÖN berichtete).

160 Lehrlinge im Unternehmen. Diese Erfolge zeugen nicht nur vom hohen Stellenwert, sondern auch von dem hohen Qualitätslevel der Lehrlingsausbildung des Familienkonzerns. Leyrer+Graf zählt mit durchschnittlich 2.400 Mitarbeitern, darunter rund 160 Lehrlingen, an 17 Standorten und einer Bauleistung von rund 450 Millionen Euro, zu den Top-Bauunternehmen Österreichs. Jugendliche, die sich für eine Lehre am Bau interessieren, können sich mit ihren Eltern beim Infoabend am 11. und 18. November in Gmünd und in Horn über die Lehrlingsausbildung bei Leyrer+Graf informieren.