Von Budweis aus nach Mallorca fliegen? Wende nach Dämpfer

Erst im September hatte der drohende Rückzug der Fluggesellschaft Smartwings von kleinen Flughäfen und damit auch dem eben erst eröffneten Airport České Budějovice (Budweis) auch Reisende aus dem nahen Waldviertel betrübt. Jetzt zeichnet sich eine Stärkung der Zusammenarbeit mit Smartwings ab. Zudem kündigt die Gruppe DER Touristik Eastern Europe, zu der das Reisebüro Fischer oder auch Exim Tours gehören, sogar schon erste Reisen nach Mallorca an.

Eine Woche All-inclusive ab 650 Euro. Rhodos, Antalya und Kreta werden seit August von Budweis aus angeflogen, im Sommer 2024 soll auch Spanien zu den Urlaubszielen gehören. Jan Bezděk, Sprecher des Reisebüros Fischer, bestätigte gegenüberwww.budejckadrbna.cz, dass man ab dem nächsten Jahr von České Budějovice aus nach Kreta, Rhodos und auch Mallorca fliegen werde. „Das passt zu unserem Konzept, die meisten Flüge von Regionalflughäfen am tschechischen Markt anzubieten und so nah wie möglich an unseren Kunden zu sein", sagt er. Laut Webseite der Reiseagentur beginnt der Preis für eine All-inclusive-Wochenreise nach Mallorca bei 16.000 Kronen (etwa 650 Euro). Die ersten Termine gibt es Anfang Juni.

Kreta und Rhodos werden auch von der Agentur Čedok, die als erste mit dem Flughafen zusammenarbeitete, angeboten. Sie bietet für den Sommer auch Flüge in die Türkei, nach Bulgarien und Tunesien an. Ab Februar will sie auch den ägyptischen Ferienort Taba anfliegen. Laut Flughafen-Direktor Ivan Trhlík wird über die Anzahl der Destinationen verhandelt. „Es ist jedoch bereits klar, dass wir jeden Tag fliegen werden, von Montag bis Sonntag, vor allem in den Abendstunden. Ob es ein, zwei oder drei Flüge pro Tag sein werden, das zeigt sich erst.“

Und was es mit Smartwings auf sich hat? Im September war berichtet worden, dass sich die Billigfluggesellschaft aus kleinen Flughäfen zurückzieht. Čedok hat bereits Ersatz gefunden. Doch die Entscheidung bei Smartwings ist eventuell nicht endgültig, wie www.budejckadrbna.cz berichtet: Südböhmens Kreishauptmann Martin Kuba sagte im Regionalrat, dass das Unternehmen den Bau von Hallen für die Flugzeug-Reparatur überlege. Das sei eine Gelegenheit, Smartwings im Kreis anzusiedeln und einen großen Teil des Flughafen-Geländes zur Verfügung zu stellen. Das schaffe auch neue Arbeitsplätze. Im Moment werde verhandelt.