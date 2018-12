Die Voranmeldung läuft noch bis 28. Dezember, ein Top-Ergebnis zeichnete sich aber schon beim NÖN-Redaktionsschluss einen Tag davor ab. Rund 500 Menschen hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon für den 8. Werbeprofi-Silvesterlauf in Gmünd angemeldet.

Nachdem der Lauf zum Jahreswechsel im Vorjahr mit über 900 Läufern alle Rekorde sprengte, lässt sich also auch heuer wieder ein Top-Ergebnis voraussagen, wenn nicht gar ein Rekord. Der LT Gmünd hat jedenfalls vorgesorgt und 1.000 Startnummern mit Zeitnehmungs-Transpondern ausgestattet. Stimmt das Wetter wie im Vorjahr, ist gut möglich, dass man damit wieder an die Grenzen stößt. So lau wie 2017 dürfte es heuer jedoch nicht werden. Die Prognosen versprechen winterliches Wetter für Montag.

Der Gmünder Silvesterlauf ist kein Lauf mit klassischem Wettkampfcharakter. Es zählt der Spaß an der Bewegung. Kostüme sind ausdrücklich erwünscht. Die bewährten Goodies, Geldpreise für den Streckenrekord, Kostümprämierung und vieles mehr gibt‘s auch heuer wieder.

Für die Zuschauer, die traditionell auch zahlreich die Strecke säumen, gibt‘s heuer fürs Ausharren Stände mit Leberkäse und Glühwein.

Der Rundkurs – vom Alten Rathaus über die Bahnhof- und die Schremser Straße zurück und weiter über Kirchen- und Schlossgasse zur Zielgeraden am oberen Stadtplatz – wurde ebenso beibehalten wie die Distanzen: eine Runde für die Kids, zwei bzw. fünf Runden Hobby- und Hauptläufer.

Die Siegerehrung findet ab 16.30 Uhr im Palmenhaus statt. Dort kann dann auch schon aufs neue Jahr angestoßen werden.