Die Trachtenkapelle Brand will ihren Beitrag zum Wohle des Klimas leisten. Deshalb wurde in den letzten Monaten fleißig am Musikheim in Brand gearbeitet: die Ölheizung wurde gegen eine moderne Heizanlage mit Erdwärmepumpe getauscht, das gesamte Heizsystem optimiert und die Innenraumbeleuchtung auf LED umgestellt.

Jürgen Uitz, Obmann der Trachtenkapelle Brand, benennt das „grüne Musikheim“ als Vorzeigeprojekt. Denn: auch als Verein könne man dadurch ein Zeichen in Sachen Klimaschutz setzen. „Hinzu kommen die aktuellen Möglichkeiten, die die Förderlandschaft bei der Umsetzung solcher Projekte bietet“, so Uitz. Nach Beratungen sei schnell klar geworden, dass es auch für Vereine viele Möglichkeiten gibt, einen großen Beitrag zu leisten. Als großen Vorteil der Heizungsumstellung nennt Uitz die angenehme Raumwärme. Im Gegensatz zur vorherigen Ölheizung wird die nicht aus fossiler Energie gewonnen, die Abhängigkeit vom Ölmarkt sinkt genauso wie die Heizkosten.

Heizkosten sollen um Hälfte minimiert werden

Von den “grünen“ Maßnahmen soll besonders die nächste Generation gleich doppelt profitieren: „Das Jahresbudget des Vereins wird entlastet und Reserven werden frei, die wiederum direkt in die Jugendarbeit investiert werden können“, sagt Jürgen Uitz.

Abhängig von der Stärke des Winters werde laut ihm mit einer Minimierung der Heizkosten um mindestens die Hälfte gerechnet. „Wenn alles eintrifft wie geplant und die verbesserte Dämmung ihre Wirkung entfaltet, sind nach der Energieausweisberechnung bis zu zwei Drittel Einsparung möglich.“ Nach ersten Auswertungen wertet Uitz das Erreichen dieser Ziele als sehr wahrscheinlich. Die neuen Beleuchtungsmittel sollen sich - dank geringerer Stromkosten - nach etwa zweieinhalb Jahren amortisieren.

Photovoltaik-Anlage: Umsetzung wird geprüft

Weitere „grüne“ Schritte könnten mit der Installation einer Photovoltaik-Anlage gegangen werden. Die Umsetzung soll noch geprüft werden. „Da damit verbunden aber auch gleich der Dachaufbau erneuert werden müsste, ist dieser größte der geplanten Schritte derzeit noch nicht umsetzbar“, erklärt Jürgen Uitz.

Klimaschutz zeigt sich in der Trachtenkapelle Brand in verschiedenen Facetten, die Umstellung auf ein regionales und plastikfreies Getränkesortiment wird beispielsweise momentan erarbeitet. Ideen gibt es noch viele: „Umso mehr das Thema in den Fokus rückt, umso mehr fällt einem auf, wo man etwas tun kann.“