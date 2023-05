April in Gmünd: Nur acht Tage ohne Regen

An nur acht Tagen im vergangenen April hat es nicht geregnet. Es kamen insgesamt 93,8 Millimeter Niederschlag zusammen – ein Rekord ist das aber nicht.

In der Wettermessstation Gmünd werden die Wetterdaten seit 1901 gesammelt. Bei den Niederschlägen in den April-Monaten führt der April 1980 mit 114,9 Millimeter. Über 100mm gab es noch im April 1923, 1941 oder 1972. Die 100-Millimeter-Marke ging sich im Vormonat nur knapp nicht aus, aber immerhin gab es um 54,5 Millimeter mehr Niederschlag als im April 2022 (39,3 Millimeter). In beiden Vergleichmonaten gab es auch noch Schnee: Drei Zentimeter im Vormonat und acht Zentimeter 2022.

Die Tagestemperaturen schwankten heuer zwischen 4 und 20 Grad, der Höchstwert wurde am 22. April gemessen. Sechs Frostnächte wurden verzeichnet, bis auf minus 5 Grad sanken dabei die Temperaturen. Ein Jahr davor lag die Maximum-Temperatur bei 22 Grad, ein Tag war frostig.

Der Unterschied bei den Sonnenstunden ist noch größer: 146,5 Stunden lachte die Sonne im April 2022 vom Himmel, heuer gab es nur 82 Sonnenstunden. Wärmer und sonniger waren unter anderem die April-Monate 1983 und 2013. 1983 wurden 161,75 Sonnenstunden verzeichnet.

