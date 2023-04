Kunden bitten um Hilfe: Albtraum statt Traumhaus aus Eggern

Katrin Wieninger und Manfred Wustinger aus Eggenburg sind verzweifelt. Innerhalb weniger Monate musste das junge Paar dabei zusehen, wie aus dem gemeinsamen Traumhaus ein Albtraum wurde. Die 25- und der 27-Jährige haben ein halbfertiges Fertigteilhaus, einen Berg Schulden – und am Ende womöglich gut 100.000 Euro in den Wind geschossen. Eine zentrale Rolle spielt ein Firmenkonstrukt um den früheren Inhaber der WHB-Steinböck Fertighaus GmbH in Eggern.

Der Reihe nach. Wir schreiben September 2021, als für das Paar in Roggendorf zwischen Eggenburg und Röschitz die Baustelle für ein Fertigteilhaus der Firma Scala eingerichtet wird. Im März 2022 beginnt die Arbeit an der Bodenplatte, dann geht Scala in den Konkurs – die Baustelle ruht, über 450 Gläubiger melden Forderungen von etwa 24 Millionen Euro an. Sie werden am Ende laut Servus TV um gut 99 Prozent ihrer Anzahlungen umfallen.

Manfred Wustinger spricht von verlorenen 40.000 Euro. Gegenwert: ein Einreichplan. Das Paar geht damit zur Steinböck Homes GmbH aus Eggern, die 2021 parallel zur renommierten WHB-Steinböck Fertighaus GmbH gegründet wurde und nun als deren Vertrieb auftritt. Sie arbeitet mit dem Einreichplan weiter, Ende September 2022 wird tatsächlich ein Haus in Roggendorf hochgezogen. Bloß: „Seit damals haben wir niemanden mehr gesehen“, sagt Wustinger. Die Unruhe wächst, zumal die WHB-Steinböck Fertighaus GmbH vor Weihnachten in die Insolvenz schlittert. Im Februar 2023 wird das Sanierungs- zum Konkursverfahren, WHB geschlossen .

Am 4. April erreicht die Familie Wieninger-Wustinger schließlich die fatale Mitteilung der Steinböck Homes GmbH, wonach nun auch sie „kurz vor der Schließung“ stehe. „Sämtliche Aufträge wurden von der Steinböck Homes an die Fa. WHB Steinböck als ausführende Firma weitergegeben und die Geldflüsse haben stattgefunden“, steht im Schreiben, das der NÖN vorliegt. Ein Großprojekt sei wegen Kostenexplosion storniert worden. „Sie werden in den nächsten Wochen von unserer Rechtsvertretung über die weitere Vorgehensweise informiert.“

Nachhall der Pleite der WHB-Steinböck Fertighaus GmbH in Eggern: Die 2021 parallel dazu gegründete Steinböck Homes GmbH – die offensichtlich kurz vor der WHB-Insolvenz noch hohe Anzahlungen genommen hatte – kündigte die Schließung an. Häuslbauer tun sich zusammen. Foto: Eduard Reininger

Blöd für die jungen Häuslbauer: Noch im Dezember 2022 hatten sie, wie sie beteuern, dem Drängen nach einer Anzahlung in hoher fünfstelliger Summe nachgegeben. Wieso bloß? Weil sonst ein Baustopp angedroht wurde, sagt das Paar, das im Rohbau unter anderem auf Estrich, Wärmepumpe, Dach oder Fassade wartet. „Wir wurden über Monate hingehalten. Immer wieder wurde versprochen, dass es weitergeht – und wir haben darauf vertraut.“ Zuletzt sei ein Weiterbau für Anfang April angekündigt worden. Nun sei ohne finales Gespräch der Kontakt abgebrochen, die Familie auf allen Applikationen blockiert worden.

„Kein Anschluss unter dieser Nummer.“ Die Nachfrage der NÖN beim vormaligen Inhaber und Geschäftsführer beider Betriebe bleibt ebenso erfolglos: „Kein Anschluss unter dieser Nummer“, heißt es beim Kontakt, der bei Redaktionsschluss immer noch auf der Internetseite genannt wird. Der Facebook-Auftritt zeigt keinerlei Status quo-Änderung.

Erreichbar ist der Gmünder Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Michael Preissl, sogar im Urlaub. Er habe von Mitarbeiterseite von der bevorstehenden Schließung der Steinböck Homes GmbH gehört, bestätigt er – der Inhaber wollte wie berichtet die WHB-Infrastruktur kaufen, fast die ganze, knapp zweistellige Belegschaft zur Steinböck Homes GmbH mitnehmen und mit ihr als Fertighausbauer weitermachen. Das Personal bestehe großteils aus erfahrenen, hoch nachgefragten Fachkräften, die rasch wieder einen Job finden können, glaubt Preissl. Für Häuslbauer, die mitunter hohe Anzahlungen geleistet haben, steht mehr am Spiel.

Foto: Eduard Reininger

AK: Konsumentenschutz greift – solange kein Konkurs läuft. Anwalt Wolfgang Mayrhofer ist als Masseverwalter mit der Abwicklung des WHB-Steinböck-Konkurses und Klärung wechselseitiger Ansprüche zwischen WHB-Steinböck und Steinböck Homes GmbH befasst. Bei NÖN-Redaktionsschluss ist ihm von einer Insolvenz von Steinböck Homes nichts bekannt.

Darin sieht Michael Preissl den Hoffnungsschimmer. Er rät dem Eggenburger Paar, den AK-Konsumentenschutz einzuschalten und auf eine Auftragserfüllung zu drängen. Laufe erst ein Konkursverfahren, so könne eine Forderung nur noch vorm Insolvenzgericht angemeldet werden – mit weiteren Kosten und Aussicht auf wenig Geld. Der Konsumentenschutz greife in einem solchen Fall nicht mehr, klärt Preissl auf.

„Bei Kleinfirmen wäre man immer gut beraten, vor hohen Anzahlungen zum Beispiel über den KSV 1870 oder den eigenen Kreditgeber die Bonität zu prüfen“, sagt er. Bloß: In dem Fall ergingen Auftrag und Zahlungen gar nicht an den finanziell taumelnden Hausbauer.

Foto: Eduard Reininger

Doppelt glücklose Häuslbauer suchen „Unternehmer mit Herz“. Katrin Wieninger und Manfred Wustinger bleibt nur, nach vorne zu blicken: Es gehe nicht um „Rache“ für die „existenzvernichtende“ Lage, in die sie gebracht worden seien, betonen sie. Es gehe darum, anderen künftigen Häuslbauern eine sorgfältige Auswahl ihrer Firmen nahezulegen. Und es geht darum, mit der Baustelle eines Tages abzuschließen.

Viel Arbeitszeit sei nicht mehr finanzierbar, beteuern sie, eine solche Situation könne auch ein starker Mittelstand nicht stemmen. Die Bank verschob die Kredit-Rückzahlung nach der Scala-Pleite, im Juli ist dennoch die erste Rate abzustottern. „Vielleicht finden sich auf diesem Wege Unternehmer mit Herz“, appellieren sie vor allem an Dachdecker-, Spengler-, Fassaden- und Installationsbetriebe, die bei den letzten Schritten zum Traumhaus entgegenkommen könnten.

Kontakt: 0650/6680376 bzw. austauschplattform3730@gmail.com zum Austausch mit Leidensgenossen für ein gemeinsames Vorgehen

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.