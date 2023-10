AMS-Kürzungen: „Sozial Aktiv“ & „lebmit & bunttex“ bangen um Existenz

Im 35. Jubiläumsjahr geht es den arrivierten Gmünder Projekten „Sozial Aktiv“ und „lebmit & bunttex“ ans Eingemachte: AMS NÖ-Chefin Sandra Kern kündigte ihnen die Streichung von 16 der gesamt 28 Plätze für vorübergehend beschäftigte „Transitarbeitskräfte“ mit 2024 an. Damit droht auch ein Abbau im Bereich der „Schlüsselarbeitskräfte“, die Transitkräfte fit für den Arbeitsmarkt machen. Die Einrichtungen sollen fusioniert werden.

Über die Rahmenbedingungen hat Sandra Kern wie auf NÖN.at berichtet am 26. September informiert – einerseits geht es um drohende, harte Einsparungen des Bundes beim AMS NÖ. Zugleich will das AMS die Förderpolitik im Land generell ausgeglichener gestalten. Das Problem für die Bezirke Gmünd und Waidhofen: Das AMS nimmt hier eine „Überversorgung“ durch Transitarbeitsplätze wahr, attestiert zugleich vor allem dem Wiener Umland eine klare Unterversorgung.

2,1 % der Langzeitarbeitslosen, 4,6 % aller Transitarbeitsplätze. Zahlen dazu liefert Gmünds AMS-Geschäftsstellenleiter Harald Resch. Der Bezirk habe mit 99 Langzeitarbeitslosen (+365 Tage) derzeit 2,1 Prozent aller Langzeitarbeitslosen des Landes, habe aber 4,6 Prozent aller Transitarbeitsplätze und somit im Landesvergleich eine Überversorgung von 2,5 Prozent. Vor Gmünd liegen in der Statistik nur Waidhofen (+3,0 %) – wo „Eibetex“ die Schließung droht – und Amstetten (+2,9 %). Gänserndorf liegt in der Rechnung bei einer Unterversorgung von 7,6 – und nach der Neuordnung immer noch 2,0 Prozent. Gmünd sei künftig mit zwölf Transitarbeitsplätzen immer noch leicht überversorgt.

Dabei gehe es nicht nur um nackte Zahlen, beteuert Harald Resch. Die Arbeitslosigkeit im Bezirk ist seit 2022 niedrig wie lange nicht mehr, parallel dazu ging die Langzeitarbeitslosigkeit um 38,1% – stärker als im Landesschnitt (-23,3 %) – zurück. Resch: „Die Wirtschaft boomt, konjunkturbedingt haben wir immer noch stark überdurchschnittlich viele offene Stellen. Die Frage ist, was wir uns leisten können, und wie wir mit unseren Mitteln die Menschen am Arbeitsmarkt bestmöglich unterstützen können.“

Er verspricht, dass niemand zurückgelassen werde, nennt eine Vielzahl an weiteren Unterstützungs-Maßnahmen und Projekten bis zu konkreten Ausbildungs-Optionen. Um dem hohen Bedarf an Fachkräften entgegenzukommen, werde derzeit auch von AMS und BFI das erste europäische Klimaschutz-Ausbildungszentrum in Sigmundsherberg errichtet – mit Öffi-Anbindung und Nächtigungs-Möglichkeit. Die Wirtschaft brauche Absolvierende vom Photovoltaik-Monteur bis zum Klimaanlagentechniker.

„Projekte, die sich keiner wegdenken möchte, zusammenrücken.“ Die sozialökonomischen Betriebe müssen einen Teil ihres Budgets selbst erwirtschaften, der Rest wird durch das AMS finanziert. Die 28 Transitarbeitsplätze – 16 bei Sozial Aktiv, 12 bei lebmit & bunttex – seien überregional nicht argumentierbar, findet AMS-Geschäftsstellenleiter Resch, auch wenn es früher schon noch mehr waren: „Daher ist die Idee, dass diese wichtigen Projekte, die sich keiner wegdenken möchte, zusammenrücken, Synergien etwa hinsichtlich Verwaltung oder Standort nutzen. Wir wollen uns im nächsten Schritt an einen Tisch setzen, vielleicht findet sich eine kreative Lösung.“

Gemeinsamer Brief an die Gemeindechefs. Zusammengetan haben sich lebmit & bunttex und Sozial Aktiv – die plötzlich in eine unangenehme Art Konkurrenzsituation rückten – jedenfalls für einen Brief an die Gemeindechefs im Bezirk, in dem sie auf den „massiven Abbau von befristeten Arbeitsplätzen für Menschen, die es aus verschiedensten Gründen sehr schwer am Arbeitsmarkt in der ohnehin strukturschwachen Region Waldviertel haben“ hinweisen und um Unterstützung bitten. Als zentrales Ziel nennen sie das Rausnehmen des rasanten Tempos aus dem Umverteilungsprozess des AMS, das 2024 unter den neuen Vorzeichen starten will. Stattdessen solle ein mehrjähriger Stufenplan hin zu einem Annähern an die Verteilungsziele erarbeitet werden. Beide Vereine gehen auf eine Initiative von Bernhard Schneider zurück, genauso wie Tagesbetreuungsstätten in Gmünd, Schrems, Heidenreichstein, Alt-Nagelberg – die die Tischlerei von Sozial Aktiv einrichtete.

„Wir sind heute Marken in der Region, auf die alle zugreifen. Unvorstellbar, dass es diese bald nicht mehr gibt – oder nur noch so eingeschränkt, dass sie nicht mehr funktionieren“, warnt Andrea Mezera, Obfrau von Sozial Aktiv. Der Verein organisierte eine Info-Veranstaltung, an der auch das Wiedereinsteigerinnen-Projekt lebmit & bunttex, Vertreter von Politik und AMS teilnahmen.

„Welle so durchschwimmen, dass wir weiterhin eine Chance haben.“ Die Marschroute von Mezera und ihren Mitstreitenden liegt auf der Hand: Einerseits sieht sie es als zentrales Anliegen, die langjährige Gesprächskultur mit dem AMS nicht zu gefährden. Zugleich gelte es, konstruktiv dagegenzuhalten und in kurzer Zeit so viel wie möglich zu retten. „In 34 Jahren haben wir viele, viele Wellen durchschwommen. – Wir müssen es nun schaffen, auch diese Welle so zu durchschwimmen, dass wir weiterhin eine Chance haben, Transitarbeitskräfte fit für den Arbeitsmarkt zu machen“, sagt Andrea Mezera.

Dazu bedürfe es auch künftig funktionierender Strukturen – von oft langjährigen Schlüsselkräften aus Projektleitung, Verwaltung, Arbeitsanleitung oder Sozialarbeit über Lieferanten, Partner und Kundenstock bis zur Infrastruktur. Seien Strukturen einmal zerstört oder massiv geschwächt, würden diese auch fehlen, wenn die nächste Krise den Arbeitsmarkt erreicht.

Sozial Aktiv betreibt in der Hans-Czettel-Straße unter anderem eine Tischlerei- und eine Metallwerkstatt, übernimmt Grünraumpflege für Gemeinden, Betriebe, Genossenschaften und Private, entrümpelt, übersiedelt, saniert. lebmit & bunttex betreibt am Schubertplatz – räumlich für eine Fusion kaum verbindbar – ein Nahversorger-Geschäft mit Zustellung, Second Hand-Shop und ein bewährtes Bügel- & Nähservice.

Allmählich wächst der Widerstand. Karl Immervoll, Heidenreichsteiner Bundesseelsorger der Katholischen Arbeitnehmer:innenbewegung, kritisiert Kürzungen bei Beratungsstellen, Beschäftigungs-Maßnahmen und sozialökonomischen Betrieben – die „wertvolle Arbeit im Bereich Beschäftigung, Beratung, Training und Qualifizierung“ leisten. Das Vorhaben gefährde oder zerstöre Strukturen in den Betrieben, schwäche die Region. Er warnt vor steigender Arbeitslosigkeit: Daher „wäre es angebracht, statt Entscheidungen von oben einfach mitzuteilen, mit Betroffenen gemeinsame Strategien zu erarbeiten“.

Geschlossen stellt sich auch die Bezirks-SPÖ hinter Sozial Aktiv, lebmit & bunttex, Eibetex und „Heidenreichsteiner Arche“ – von der das AMS Beratungs- und Betreuungsleistungen zukauft. „Viele Menschen, darunter Langzeitarbeitslose und begünstigte Behinderte sowie Menschen mit mehrfachen Einschränkungen, erhalten in diesen Einrichtungen Unterstützung beim Ein- und Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt“, fordern sie von Arbeitsminister Kocher (ÖVP) und Arbeitslandesrätin Rosenkranz (FPÖ) in einer Resolution, sich bei AMS NÖ-Chefin Kern für die Sicherung der Projekte einzusetzen.

Sie habe alle Gemeindechefs im Bezirk informiert und um Unterstützung gebeten, „um sich gemeinsam für dieses Erfolgsprojekt stark zu machen“, sagt nun auch Gmünds Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP). Sie spricht von „echten Erfolgsprojekten“ für Menschen, die schwer am Arbeitsmarkt Fuß fassen können und wichtige Dienstleistungen für die Region verrichten: „Wir stehen voll und ganz hinter diesen beiden Einrichtungen.“

Unterstützung könne von Gemeinden natürlich in Form von Kostenbeteiligungen kommen, sagt AMS-Geschäftsstellenleiter Resch. Auch die Projektbetreiber selbst versuchen, Fördermittel aus zusätzlichen Quellen an Land zu ziehen.

Weniger Personal auch im AMS. Ob auch die AMS-Geschäftsstelle selbst zum Aderlass gebeten wird? Weniger Arbeitslose bedeuten mittelfristig weniger Mitarbeitende in der AMS-Geschäftsstelle, sagt Harald Resch. So habe sich die Beschäftigtenzahl am AMS Gmünd in den drei Jahren, seit er die Leitung übernommen hatte, von 20 auf 14 plus einen Lehrling reduziert.