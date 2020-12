Endlich sinken die Corona-Infektionszahlen im Bezirk – Bezirkshauptmann Stefan Grusch atmet jetzt kurz vor Weihnachten einmal durch.

Fallzahlen sinken

Aktuell wurden am 21. Dezember 138 Corona-Erkrankte gemeldet. Eine Woche davor waren es noch 183 aktuell Erkrankte. In Quarantäne befanden sich Anfang dieser Woche 320 Personen. Leider ist die Zahl der an oder mit Corona-Verstorben von 30 auf 33 angestiegen.

Laut Gesundheitsagentur befinden sich aktuell 27 Corona-Patienten im Landesklinikum Gmünd, davon werden zwei intensivmedizinisch betreut. Im Pflege- und Betreuungszentrum Schrems ist ein Bewohner an Corona erkrankt, im Weitraer Heim gibt es zwei erkrankte Mitarbeiter.

Respekt für die Mitarbeiter

Die Corona-Pandemie sei laut Grusch erst ab Mitte September so richtig im Bezirk Gmünd angekommen. „Ein halbes Jahr hatten wir nur 18 Fälle. Innerhalb der vergangenen drei Monat gab es einen Anstieg auf 1.400 bestätigte Fälle.“ Den Mitarbeitern der Bezirkshauptmannschaft zollt Grusch dafür großen Respekt.

„Hier wurde ein gewaltiges Arbeitspensum erledigt, galt es auch an die 6.700 Absonderungsbescheide auszustellen. Das Contact-Tracing hat wirklich gut funktioniert, die Nachverfolgungsrate liegt bei 95 Prozent“, stellt Grusch fest, und: „Wir waren Herr der Situation, haben die Kontakte zu Corona-Infizierten innerhalb von 24 Stunden abgearbeitet.“

Dritter Lockdown

Mit dem dritten Lockdown, der am 26. Dezember startet, werden auch die Grenzkontrollen verstärkt. „Dazu wurde das Epidemiegesetz geändert. Neben dem Bundesheer dürfen somit auch die Polizeibeamten Grenzkontrollen durchführen“, betont Grusch.

Die Polizei im Bezirk Gmünd bekomme dafür Unterstützung von rund 40 Abgängern der Polizeischulen. „Verschärft kontrolliert wird die Einreise von Tschechien. Berufspendler, Ärzte und Pfleger dürfen einreisen, alle anderen müssen zehn Tage in Quarantäne“, erklärt der Bezirkshauptmann die Regeln. Kontrolliert werden dann auch wieder die Ausgangsbeschränkungen. „Strafen sind aber das allerletzte Mittel. Ich appelliere an die Vernunft aller. Leugnen ist das Schlechteste.“

Geschäfte wieder zu

Viele Geschäfte schließen wieder oder bleiben weiter zu. Die Schulen starten ab 7. Jänner, aber allgemein mit Distance-Learning. Schüler, die in dieser Zeit Betreuung brauchen, erhalten diese an den Schulen.

Karin Pollak Es ist hart, es muss aber sein!

Massentests in Vorbereitung

Dieser Lockdown habe auch die Planung der Massentestung, die von 9. und 10. Jänner auf den 16. und 17. Jänner verschoben worden sind, verzögert. Die Organisation dafür sei am Laufen, Details gebe es noch nicht.