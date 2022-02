Fassade auch von Polizeiposten Schrems besprüht: Diversion vor Gericht

Ein Trio zog am 10. Mai vergangenen Jahres in der Nacht durch Schrems und hinterließ Schmutz-Spuren an Hausfassaden: Schimpfwörter, Hakenkreuze und anarchistische Symbole sprühte das Trio auf die Fassade der Polizeidienststelle Schrems, auch weitere Hausfassaden - des City Centers, einer Siedlungsgenossenschaft und der Stadtgemeinde Schrems - wurden mit unflätigen Schriftzügen verunstaltet. Der Gesamtschaden belief sich auf über 5.000 Euro.

Eine Sprayerin aus Waidhofen, derzeit unsteten Aufenthalts in Wien, zog es vor, beim Prozess wegen Sachbeschädigung nicht zu erscheinen. Sie meldete sich telefonisch bei der Richterin und meldete, sie habe dem Gericht eine Bestätigung ihrer Schadensgutmachung zukommen lassen. Damit stand für die Richterin und die Anklagebehörde einer Diversion nichts mehr im Wege: Das Strafverfahren gegen die Waidhofnerin wurde mit einer zweijährigen Probezeit und 50 Euro Gerichtskosten eingestellt. Die weiteren zwei Sprayhelfer werden gesondert verfolgt.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden