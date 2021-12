Peter Elia Brezina: Von „Bauer sucht Frau“ zu „Verstehen Sie Spaß?“

Das Wiedersehen kann genauso wieder vorm Fernsehgerät mitverfolgt werden: Vom ATV geht für Kiesbauer und den aus Oberlembach in der Gemeinde Unserfrau-Altweitra kommenden Brezina zu „Verstehen Sie Spaß?“.

Der ORF kündigt für die Show am Samstag, 18. Dezember, um 20.15 Uhr auf ORF und ARD einen Besuch von Kiesbauer bei Brezina an: „Der hat angeblich vor fünf Monaten die Liebe seines Lebens kennengelernt und lädt jetzt zur Vermählung unter freiem Himmel. Arabella kennt Peter Elias esoterische Ader und rechnet mit einer spirituell angehauchten Feier. Doch was sie hier erwartet, übertrifft selbst ihre Erwartungen: Die Braut wirkt ebenso entrückt wie verrückt, und der Zeremonienmeister rekrutiert Arabella kurzerhand als Helferin."