Flohmarkt für Hunde- und Pferdezubehör bot Schnäppchen

Ein neuer Name ist jetzt anstelle von „Borderland Ranch“ in Wielands 24 zu lesen: Die einquartierten Reiter haben, gemeinsam mit dem Besitzer der Liegenschaft Johann Hobiger, den hoffnungsvollen Namen „Ranch of Hope“ gefunden. Neuer Name, neuer Anfang.

Am Wochenende organisierten die Reiter der Umgebung und der Ranch einen Flohmarkt für Hunde-, Pferde- und Reiterzubehör. Es kamen viele Aussteller und die Nachfrage war sehr gut.

Für Kinder war Ponyreiten im Viereck vorgesehen. Einige nahmen das Angebot, das den Kindern die Reitpädagogik näherbrachte, an, wegen des starken Windes und der Kälte waren es jedoch nicht allzu viele.

Für das leibliche Wohl wurde in einem beheizten Teil der Scheune gesorgt, wo man sich windgeschützt aufwärmen oder gemütlich sitzen und sich stärken konnte.

